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Урбанистика

В Петербурге обновили половину устаревшего уличного освещения

50% натриевых ламп, которые светят желтым светом, полностью заменили на современные светодиодные источники наружного освещения белого цвета.

Olga Visavi / Shutterstock.com

Энергоэффективные светодиодные светильники характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, а также более мягким и равномерным светом. «Сегодня уже 50% всех устаревших натриевых ламп в Петербурге заменили на экономичные, долговечные и эффективные светодиодные. Использование новых технологий значительно повышает качество городской среды», - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

В 2024 году энергетики заменят 25 тысяч уличных светильников. На последующие два года поставлена задача обновить еще 50 тысяч фонарей. Всего городское предприятие Ленсвет управляет более чем 350 тысячами светильников.

В этом году в Петербурге занизят больше 300 бордюров. Это позволит сделать переходы дорог комфортнее и безопаснее для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

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