В этом году в Петербурге высадят более 4,5 миллионов цветов

Сотрудники садово-парковых предприятий в Петербурге уже приступили к посеву цветочных культур. Так в этом году улицы города будут украшать множество сортов растений, включая гвоздику, астру, бегонию, тагетес, герань, бальзамин, петунию, цинерарию, колеус, гибискус, портулак, плющ и вербену. Также специалисты высадят более 60 тыс. многолетников 114 видов и сортов, в том числе — вербейник, вереск, дельфиниум, ирис, ковыль, колокольчик, пион, примула, флокс, хризантема, шалфей.

На сегодняшний день в петербургских садово-парковых предприятиях уже всходят виола, цинерария, гацания, пеларгония, высаженные в прошлом месяце. В феврале специалисты приступят к посеву вербены, лобелии, бегонии и петунии, а весной Северную столицу украсят более полумиллиона виол.

Губернатор города отмечает, что цветы создают атмосферу красоты и уюта, делая город еще более привлекательным и комфортным. «Цветники создаются с учетом градостроительной ситуации и исторически сложившегося ландшафта каждого конкретного района и улицы. Также учитывается рельеф местности и природные климатические особенностями территории», — уточнил градоначальник.

В 2024 году заработает 60 общественных пространств в Петербурге. Сюда входят Федоровский сквер во Фрунзенском районе, вторая очередь Линейного парка с фонтаном на Васильевском острове, Купчинский сквер, вторая очередь бульвара Новаторов, большая набережная и прилегающая территория на Раумской улице в Колпинском районе, три пляжа в Курортном районе и другие парки и скверы.