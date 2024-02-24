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Урбанистика

В Курортном районе займутся благоустройством трех прибрежных территорий

На пляжах  «Ласковый», «Дюны» и «Северный» предполагают создать места тренировок, инфраструктуру для отдыха, установить уличную мебель. Все работы должны закончить в этом году.

fornStudio/shutterstock

В Смольном пообещали максимально сохранить существующий ландшафт при благоустройстве. Обновление ожидает и другие прилегающие к воде участки. Так, на территории Жемчужного пляжа в створе улицы Адмирала Черокова появятся новые пешеходные маршруты с использованием палубной доски и песчано-гравийного покрытия. Планируется устройство наружного освещения и установка уличной мебели.

Также продолжится благоустройство территории, прилегающей к Верхнему Суздальскому озеру. В планах - озеленение, установка скамеек, раздевалок, лежаков, размещение велопарковок.

На прошлой неделе мы писали о том, что в Ленобласти хотят создать экотропу на месте старой границы с Финляндией. Пространство занимает 2035 гектаров, что составляет почти 10% всех городских защитных лесов Петербурга. 

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