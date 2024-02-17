В Ленобласти хотят создать экотропу на месте старой границы с Финляндией

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обследует земельные участки, которые можно использовать в качестве особо охраняемых природных территорий. «Территория, правда, сложная: она чрезвычайно изрезана жилыми массивами и дорогами. Из-за мозаичности территории целесообразно придать статус ООПТ двум её участкам. Первый, площадью 180 га с условным названием «Литориновый», находится к востоку от памятника природы «Комаровский берег» и является его природным аналогом. Второй — «Каменная гряда»», — рассказал начальник отдела дирекции Алексей Каширин «Петербургскому дневнику».

По словам чиновника, экологический маршрут, если он появится в этом месте, должен будет подчеркивать свою уникальность: резкий переход с асфальтовой дороги в тайгу.

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