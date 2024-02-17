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Урбанистика

В Ленобласти хотят создать экотропу на месте старой границы с Финляндией

Пространство занимает 2 035 гектаров, что составляет почти 10% всех городских защитных лесов Петербурга. Эта территория ранее была линией между Шведским княжеством и Российской империей.

Tsuguliev/shutterstock

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности обследует земельные участки, которые можно использовать в качестве особо охраняемых природных территорий. «Территория, правда, сложная: она чрезвычайно изрезана жилыми массивами и дорогами. Из-за мозаичности территории целесообразно придать статус ООПТ двум её участкам. Первый, площадью 180 га с условным названием «Литориновый», находится к востоку от памятника природы «Комаровский берег» и является его природным аналогом. Второй — «Каменная гряда»», — рассказал начальник отдела дирекции Алексей Каширин «Петербургскому дневнику».

По словам чиновника, экологический маршрут, если он появится в этом месте, должен будет подчеркивать свою уникальность: резкий переход с асфальтовой дороги в тайгу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2024 году заработает 60 общественных пространств.

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