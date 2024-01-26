В 2024 году заработает 60 общественных пространств в Петербурге

Сюда входят Федоровский сквер во Фрунзенском районе, вторая очередь Линейного парка с фонтаном на Васильевском острове, Купчинский сквер, вторая очередь бульвара Новаторов, большая набережная и прилегающая территория на Раумской улице в Колпинском районе, три пляжа в Курортном районе и другие парки и скверы.
По словам заместитель главы комитета по благоустройству Ларисы Канунниковой, что на проекты потратят порядка 7 млрд рублей. Она добавила, что Петербурге не выделяют деньги из федеральной казны н эти цели, и власти города сами принимают решения по финансированию, благодаря чему в 2023 году план по паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнили на 720% (построили 72 общественных пространства), пишет РБК.
Канунникова также сообщила, что в 2024 году вырастет субсидия муниципальным образованиям на озеленение и благоустройство дворов с 1,76 до 5,9 млрд рублей.
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