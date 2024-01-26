В 2024 году заработает 60 общественных пространств в Петербурге

По словам заместитель главы комитета по благоустройству Ларисы Канунниковой, что на проекты потратят порядка 7 млрд рублей. Она добавила, что Петербурге не выделяют деньги из федеральной казны н эти цели, и власти города сами принимают решения по финансированию, благодаря чему в 2023 году план по паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнили на 720% (построили 72 общественных пространства), пишет РБК.

Канунникова также сообщила, что в 2024 году вырастет субсидия муниципальным образованиям на озеленение и благоустройство дворов с 1,76 до 5,9 млрд рублей.