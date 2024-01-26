18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

В 2024 году заработает 60 общественных пространств в Петербурге

Сюда входят Федоровский сквер во Фрунзенском районе, вторая очередь Линейного парка с фонтаном на Васильевском острове, Купчинский сквер, вторая очередь бульвара Новаторов, большая набережная и прилегающая территория на Раумской улице в Колпинском районе, три пляжа в Курортном районе и другие парки и скверы.

Vunishka / Shutterstock.com

По словам заместитель главы комитета по благоустройству Ларисы Канунниковой, что на проекты потратят порядка 7 млрд рублей. Она добавила, что Петербурге не выделяют деньги из федеральной казны н эти цели, и власти города сами принимают решения по финансированию, благодаря чему в 2023 году план по паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» выполнили на 720% (построили 72 общественных пространства), пишет РБК.

Канунникова также сообщила, что в 2024 году вырастет субсидия муниципальным образованиям на озеленение и благоустройство дворов с 1,76 до 5,9 млрд рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: