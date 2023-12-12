В Петербурге выбрали, на что потратят деньги от курортного сбора

Предполагается, что курортный сбор, который начнет действовать с 1 апреля 2024 года, принесет в казну порядка 300 млн рублей. Часть этих средств пойдет на благоустройство двух популярных пляжей в Курортном районе — «Ласковый» и «Дюны».

Также собираются потратить деньги на реставрацию Московских триумфальных ворот, которая сейчас в самом разгаре, а также на создание фонтана в Линейном парке на намывной территории Васильевского острова.

Также сообщается, что Общественный совет предварительно согласовал планы на 2025 год.

«Это проект по реконструкции Марсова поля, а также два проекта по благоустройству: скульптура "Ассоль" на Южной дороге Крестовского острова, в одном из самых популярных мест для фотографирования, и "Цветочные часы" в Александровском парке», — отметили в комитете.

Напомним, курортный сбор в Петербурге планируют ввести в качестве эксперимента. Взымать плату с туристов будут до 31 декабря 2024 года, но программу могут продлить. Сбор составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения (гостинице, отеле, хостеле и т.п.).

Также Смольный назвал размер штрафов за неуплату курортного сбора. Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил соответствующий законопроект. Санкции коснутся как туристов, так и владельцев гостиниц и отелей. В случае одобрения поправок они вступят в силу с 1 августа 2023 года.