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Урбанистика

Общественное пространство у Жемчужного пляжа благоустроят в следующем году

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Закончить работы планируют до 1 сентября. Там проложат пешеходные маршруты, обустроят велопарковки и спортплощадки, зоны пляжного отдыха и туалеты.

ElenaBoronina/shutterstock

«Обустроим общественное пространство с пляжем, где круглый год можно будет прогуляться, отдохнуть, посидеть с детьми, полюбоваться водой», — пообещал градоначальник. По его словам, работы начнутся, когда позволят погодные условия. Александр Беглов также отметил, что сохранить зону отдыха на берегу залива попросили местные жители.

В ходе общественных обсуждений проекта были высказаны пожелания сделать на пляже освещение, установить много скамеек и шезлонгов. Для обеспечения безопасности на всей территории будет установлено видеонаблюдение. Финансирование проекта заложено в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

На прошлой неделе мы рассказывали, что в Кировском районе Петербурга открыли сразу несколько общественных пространств.

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