В Кировском районе Петербурга открыли сразу несколько общественных пространств

На пересечении Кронштадтской и Корабельной улиц выполнены работы по устройству системы наружного освещения с установкой 19 опор освещения со светильниками, мощению дорожек и площадки у ДОТ общей площадью 800 квадратных метров, установлена новая уличная мебель, выполнены работы по озеленению территории с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников.

Еще одно новое общественное пространство появилось на бульваре Новаторов у дома №32. Работы проводили с учетом пожеланий местных жителей. Там установлено наружное освещение, современная детская зона отдыха для детей и взрослых с устройством теннисных столов, а также зоны спокойного отдыха с устройством цветников и беседок. Выполнены работы по озеленению территории с посадкой более 139 деревьев и свыше 4000 кустарников, мощению пешеходных дорожек, установке уличной мебели из натуральных материалов. «Понятно, что участок на бульваре Новаторов – это большая зеленая зона, и чтобы она пользовалась популярностью, необходимо было собрать пожелания как минимум у жителей домов, которые находятся в непосредственной близости. Практически по каждому дому мы прошли, собрали пожелания, обобщили, и там, где желания сошлись по большинству, было принято решение о создании той или иной зоны», – рассказал глава Кировского района Сергей Иванов

Ранее мы рассказывали, что у музея Арктики и Антарктики появится в общественное пространство с арктическим садом.