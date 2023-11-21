Жизнь после офиса! Что делать с бизнес-центрами, если многие так и не вернутся с удаленки? И как это изменит города?

Часть пространств, которые проиграют эту конкуренцию, могут выкупаться тем же городом для создания внутри них социальных объектов. В Северной Европе уже есть здания, которые перепрофилируются, в том числе, под школы. Другие объекты тоже, вероятно, найдут себе применение, ведь даже если офисов станет меньше, каких-то других функций станет больше. Ситуация, когда дело дойдет до сносов бизнес-центров, полагаю, будет очень редкой. Не думаю, что нас ждет «мертвый» пояс офисной недвижимости.

Однако здесь важно упомянуть о другом. Мы видим, что за XX—XXI век у нас появились здания, которые приспособлены только под то, чтобы быть офисами. Раньше такого было мало — веками здания жили так, что в них сначала могла быть лавка, потом мастерская, потом еще что-то. Недвижимость была более адаптивной. Нам важно вернуться к такой модели — строить город, который будет более стрессоустойчивым. Чтобы здания не были рассчитаны на определенное положение вещей, которое может поменяться под действием политики, глобального потепления, изменения жизненного уклада. Для этого и технические требования к зданиям должны быть более гибкими, не привязанными к определенным функциям.

В чем я вижу реальную опасность для города, так это в том, что мы продолжим строить монофункциональные районы. Мы и так на любом месте стараемся построить жилье, и город, к сожалению, никак эту ситуацию не умеет регулировать. Если спрос на коммерческую недвижимость упадет, то может возникнуть идея просто строить еще больше жилья. Точно так же в Лондоне в определенный период везде, где только можно, строили офисы. Теперь мы видим последствия этих решений, что лишний раз подтверждает: планируя развитие города, мы должны задумываться о том, как он будет функционировать в будущем».