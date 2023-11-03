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Урбанистика

У музея Арктики и Антарктики появится в общественное пространство с арктическим садом

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ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» объявило конкурс на разработку проекта благоустройства территории возле здания на улице Марата, 24. Раньше здесь располагалась единоверческая церковь Святителя Николая.

Starikov Pavel / Shutterstock.com

Предполагается, что проект должны реализовать к июню 2024 года. «Универсальное общественное пространство» будет посвящено освоению и исследованию полюсов. В нем планируют разбить арктический сад, состоящий из «неприхотливых арктических растений, выдерживающих климатические условия Санкт–Петербурга и агрессивное воздействие среды», также обустроить несколько зон отдыха и выставочное пространство, а некоторые объекты сделать интерактивными.

«Для сохранения исторического контекста и возникновения запоминающегося визуального образа на территории музея создаются объекты, связанные с освоением и исследованием полюсов. Предполагается разбивка арктического сада», — отмечается в техническом задании, пишет «Деловой Петербург».

По заданию музея, проектная документация должна быть готова в течение 45 дней с даты подписания контракта, а все согласования — получены в течение 190 календарных дней. Срок исполнения контракта намечен на конец мая 2024 года. На проект собираются потратить порядка 1 млн рублей.

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