У музея Арктики и Антарктики появится в общественное пространство с арктическим садом

Предполагается, что проект должны реализовать к июню 2024 года. «Универсальное общественное пространство» будет посвящено освоению и исследованию полюсов. В нем планируют разбить арктический сад, состоящий из «неприхотливых арктических растений, выдерживающих климатические условия Санкт–Петербурга и агрессивное воздействие среды», также обустроить несколько зон отдыха и выставочное пространство, а некоторые объекты сделать интерактивными.

«Для сохранения исторического контекста и возникновения запоминающегося визуального образа на территории музея создаются объекты, связанные с освоением и исследованием полюсов. Предполагается разбивка арктического сада», — отмечается в техническом задании, пишет «Деловой Петербург».

По заданию музея, проектная документация должна быть готова в течение 45 дней с даты подписания контракта, а все согласования — получены в течение 190 календарных дней. Срок исполнения контракта намечен на конец мая 2024 года. На проект собираются потратить порядка 1 млн рублей.