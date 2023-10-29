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Урбанистика

В Выборгском районе открылось новое общественное пространство

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Там высадили 47 деревьев, более 2,5 тысячи кустарников и около 7 тысяч цветов. Также возле Среднего Суздальского озера установили амфитеатр с навесом, скамейки и лежаки.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Специалисты проложили пешеходные дорожки и оборудовали велопарковку и место для детских игр и занятий спортом. «В разных районах города появляются красивые уголки, туда приходят отдыхать семьями. На постоянной основе занимаемся благоустройством городских парков, садов и скверов. Делаем все, чтобы у петербуржцев было как можно больше доступных мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — заявил губернатор Александр Беглов.

Работы по благоустройству территории, прилегающей к Среднему Суздальскому озеру, проведены администрацией Выборгского района совместно с Комитетом по благоустройству.

Напомним, что в начале октября в Красногвардейском районе открыли сад «Времена года». Там высадили растения для всех сезонов.

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