В Выборгском районе открылось новое общественное пространство

Специалисты проложили пешеходные дорожки и оборудовали велопарковку и место для детских игр и занятий спортом. «В разных районах города появляются красивые уголки, туда приходят отдыхать семьями. На постоянной основе занимаемся благоустройством городских парков, садов и скверов. Делаем все, чтобы у петербуржцев было как можно больше доступных мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе», — заявил губернатор Александр Беглов.

Работы по благоустройству территории, прилегающей к Среднему Суздальскому озеру, проведены администрацией Выборгского района совместно с Комитетом по благоустройству.

Напомним, что в начале октября в Красногвардейском районе открыли сад «Времена года». Там высадили растения для всех сезонов.