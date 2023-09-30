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Урбанистика

После двухлетней реконструкции в Петербурге открыли парк Авиаторов

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В Московском районе Петербурга завершилось комплексное благоустройство общественного пространства. При реконструкции специалисты уделили особое внимание экологической составляющей. Они старались сохранить озеленение, дополнительно высадив 900 молодых деревьев и 8 тысяч кустарников.

Anton Kudelin / Shutterstock.com

Теперь в парке оборудованы детская площадка с аттракционом в виде аэроплана, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола. Также обустроены тренажёры, комплекс для воркаута, площадка для скейтбординга и памп-трек. Порадует горожан и благоустроенный пруд со спусками к воде.

Также губернатор города Александр Беглов пообещал установить на всей территории парка бесплатный доступ в интернет. «На днях примем решение, чтобы во всех наших парках был бесплатный wi-fi. Примем соответствующую программу и оснастим им все наши парки», — заявил глава города.

Недавно стало известно, что На Думской улице появится кластер музыкальной культуры. Его размесят в Александровском зале. Здание, прилегающее к Думской башне, сейчас реконструируют, а открытие планируют в конце 2024 года.

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