После двухлетней реконструкции в Петербурге открыли парк Авиаторов

Теперь в парке оборудованы детская площадка с аттракционом в виде аэроплана, футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола. Также обустроены тренажёры, комплекс для воркаута, площадка для скейтбординга и памп-трек. Порадует горожан и благоустроенный пруд со спусками к воде.



Также губернатор города Александр Беглов пообещал установить на всей территории парка бесплатный доступ в интернет. «На днях примем решение, чтобы во всех наших парках был бесплатный wi-fi. Примем соответствующую программу и оснастим им все наши парки», — заявил глава города.



Недавно стало известно, что На Думской улице появится кластер музыкальной культуры. Его размесят в Александровском зале. Здание, прилегающее к Думской башне, сейчас реконструируют, а открытие планируют в конце 2024 года.