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Урбанистика

Лекции, коворкинги и дискуссии: KLAUZURA готовит архитектурные выходные

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Второе мероприятие цикла «Не только архитектор» пройдет 21 и 22 октября. Архитектурные выходные в KLAUZURA будут устроены в формате нескучной конференции с лекциями и дискуссиями. В этот раз тема мероприятия: «Локальные бренды и поиск идентичности». Спикерами выступят сооснователь 99 Recycle Александр Семенов, соосновательница Solid water Анастасия Михайленко и другие.

Пресс-служба фестиваля "Не только архитектор"

Будет открытый диалог в формате дискуссии «Наша миссия — показать, что есть разные нестандартные и интересные пути развития в области архитектуры и дизайна. Идея мероприятия состоит в том, чтобы объединить в одном месте слушателей, связанных общим делом, но все-таки не похожих друг на друга, а также спикеров из разных городов», — рассказали для «Собака.ru» организаторы мероприятия.

Лекции от спикеров — это лишь малая часть сценария двух дневного мероприятия, организованного архитектурным коворкингом KLAUZURA. В программе воркшоп по созданию арт-объекта «Притяжение», открытые дискуссии, среди них разговор про городскую идентичность с философом, антропологом, архитектором, девелопером и чиновником.

Среди спикеров будут архитекторы, дизайнеры, маркетологи и другие специалисты, которые занимаются развитием локальных брендов. Они — эксперты, которые в новых условиях смогли удержаться на рынке и продолжили развивать свой бизнес и производство.

Мероприятие «Не только архитектор» пройдет 21 и 22 октября в коворкинге KLAUZURA (Кожевенная линия 30, культурный квартал «Брусницын»). Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

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