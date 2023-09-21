Как бюро Klauzura (авторы «Брусницына») хочет преобразить подземный переход на Новой Голландии

Участник Добрососедства Коломны:

«Наверное, подземный переход на площади Труда был первым современным торговым пространством, что я увидел в детстве после рынков. Тогда меня сильно впечатлил стеклянный купол и табличка, говорящая о том, что на этом месте раньше был канал. До реновации Новой Голландии здесь было такое место для жителей Адмиралтейского района — недорогой цветочный, шаверма и магазин трикотажа. После открытия кластера количество людей проходящих мимо увеличилось, открылись кофейня и булочная. Думаю, реновация этому пространству не повредит, а идея сотрудничества с культурной институцией по типу "Манежа" — прекрасная. Кажется, стоит уделить больше внимания спуску "Двор дождя". Только шахта лифта которая, как мне кажется, не будет в реальности смотреться так легко и прозрачно и закроет собой вид с Конногвардейского бульвара на Новую Голландию».