Как бюро Klauzura (авторы «Брусницына») хочет преобразить подземный переход на Новой Голландии

Авторы концепции соседа «Севкабель Порта», культурного квартала «Брусницын», бюро Klauzura поставило перед собой амбициозную задачу — реновировать подземный переход у Новой Голландии. «Собака.ru» узнала у архитектора и соосновательницы Klauzura Дарьи Мирошниченко, на каком этапе проект и как можно преобразить площадь Труда у одной из главных точек притяжения Адмиралтейского района.
Какие проблемы у места
Вблизи Центрального выставочного зала «Манеж» есть скромный и достаточно неприглядный Конногвардейский бульвар, поэтому часто туристические маршруты на нем заканчивались. Раньше заброшенные объекты на острове Новая Голландия отталкивали людей от локации. Сегодня обновленный комплекс не только преобразил соседние улицы и бизнес, но и до сих пор привлекает больше петербуржцев и гостей города к площади Труда. Сама площадь не подразумевает пешеходные переходы — люди пользуются подземным, который является не только историческим объектом, но и самобытным торговым центром. После двух десятилетий работы он приобрел немало проблем: недоступен для инвалидов, мам с колясками; нарушает транспортную связность для самокатчиков и велосипедистов; есть только платный туалет; неприятный запах; темное освещение; неудобная навигация, что затрудняет передвижение; неуютный интерьер. Молодое бюро Klauzura решило вписать его в окружающую среду и повысить туристическую привлекательность.
Концепция
Архитекторы предлагают обеспечить удобный и быстрый проход для всех групп населения, так как в первую очередь — это объект транспортно-пешеходной инфраструктуры. В первую очередь переход хотят оснастить лифтами и траволаторами для беспрепятственного передвижения всех групп населения в тех местах, где это возможно. Также бюро Klauzura предлагает организовать бесплатные комфортные туалеты, питьевые фонтаны, комнаты матери и ребенка. Часть помещений можно было бы отдать 3-4 операторам-флагманам, ради которых петербуржцы и туристы намеренно придут в это общественное пространство: кофейня, билетные кассы, цветочный и книжный магазины. Другую — переформатировать под небольшое выставочное пространство по типу мини-филиала «Манежа».
Дарья Мирошниченко
Архитектор, соосновательница бюро Klauzura:
«Основная идея внутреннего пространства — сделать максимально привлекательным, чтобы люди не пытались его обойти всеми возможными способами. Так как раньше вместо перехода существовал канал, предлагаем продолжить идею воды и подсветить дух места с помощью интерьерных решений. Центральный проход будет граничить с двумя проходными галереями, стены между ними предлагаем выполнить в стеклянном исполнении с текущей водой внутри. Пространство центральной площади предлагаем осветить фонарем с гнутым стеклом, который при преломлении света будет давать эффект проекции воды на полу. В существующем круге со стороны Конногвардейского бульвара предлагаем организовать зеленое рекреационное пространство с амфитеатром — "двор дождя" — там идею стихии хотим поддержать с помощью брусчатки».
Что думают жители района
Илья Киселев
Участник Добрососедства Коломны:
«Наверное, подземный переход на площади Труда был первым современным торговым пространством, что я увидел в детстве после рынков. Тогда меня сильно впечатлил стеклянный купол и табличка, говорящая о том, что на этом месте раньше был канал. До реновации Новой Голландии здесь было такое место для жителей Адмиралтейского района — недорогой цветочный, шаверма и магазин трикотажа. После открытия кластера количество людей проходящих мимо увеличилось, открылись кофейня и булочная. Думаю, реновация этому пространству не повредит, а идея сотрудничества с культурной институцией по типу "Манежа" — прекрасная. Кажется, стоит уделить больше внимания спуску "Двор дождя". Только шахта лифта которая, как мне кажется, не будет в реальности смотреться так легко и прозрачно и закроет собой вид с Конногвардейского бульвара на Новую Голландию».
На каком этапе проект
Дарья Мирошниченко
Архитектор, соосновательница бюро Klauzura:
«На данный момент мы посчитали пешеходную активность, провели социокультурный анализ территории, сделали swot-анализ (выявили сильные и слабые стороны, оценили возможности), замерили общественный транспорт. Сегодня большинство людей старается обходить этот подземный переход стороной, хотя он является связующей точкой между Новой Голландией, “Манежем” и Исаакиевским собором. Сейчас Конногвардейский бульвар благоустраивают, поэтому было бы логично реновировать переход. Заказчик уже разработал бизнес-план, мы общались с представителем государственной компании «Мостотрест», отвечающей за этот участок. Власти к идее обновления пространства в целом относятся положительно. Ждем и надеемся на поддержку проекта со стороны города, сами пока продолжаем работать — необходимо еще договориться с частным собственником одной части помещений, другая — принадлежит городу».
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