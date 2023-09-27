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Урбанистика

На Думской улице появится кластер музыкальной культуры

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Его размесят в Александровском зале. Здание, прилегающее к Думской башне, сейчас реконструируют, а открытие планируют в конце 2024 года.

Shutterstock.com

«Там шикарный зал. Мы планируем в конце следующего года провести первые большие концертные программы, и в 2025-2026 году окончательно завершить весь комплекс ремонтно-реставрационных работ. Это будет целый кластер музыкальной культуры, где будут и творческие студии, и лаборатории, помещения для репетиций, студии звукозаписи», — отметил глава комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По словам директора Центра музыкальной культуры «Чайковский» Дарьи Погорецкой, Александровский зал сделают площадкой для выступлений Губернаторского симфонического оркестра Петербурга, у которого пока нет собственной концертной площадки, и он выступает в петербургской филармонии, Академической Капелле и других залах.

«Надеемся, что в конце 2024-го — начале 2025 года сможем открыть Александровский зал, это парадный зал бывшей Городской думы. Надеемся, что Губернаторский симфонический оркестр сможет очень красиво открыться для петербуржцев», — сказала Погорецкая.

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