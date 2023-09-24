Мастерские, магазины и кафе: владелец будущего креативного пространства на Васильевском острове рассказал, что будет внутри

Как пишет «Фонтанка» со слов предпринимателя Павла Альтова, в апреле 2021 года компания «Сальдо» (принадлежит Павлу Альтову, сыну сатирика Альтова) выкупила здание 1845 года постройки. В разные годы там размещались детский приют, фабричный клуб, а с 90-х годов там находился офис банка «Возрождение». Теперь в планах у предпринимателя сделать там креативное пространство под названием «Среда».

На площадке общей площадью 1 800 квадратных метров появятся мастерские, магазины и кафе. При этом общепит займет не более 22% от общей площади, 28% — ретейл и услуги, 30% — рабочие пространства. Проект будет коммерческим, но первостепенной останется творческая составляющая. Около 20% площадей отдадут под событийную площадку.

«Это будет многофункциональный, трансформируемый зал площадью порядка 300 метров. Не только для выступлений Семена Теодоровича (Альтова), не говоря уже о том, что он вряд ли будет что-то делать там более трех или четырех раз в месяц, но в какой-то степени его представления, вкус, отношения с исполнителями его цеха найдут отражение в реализации», — говорит Альтов.

Предприниматель отметил, что глобально реконструировать здание не планирует. В проекте задействуют внутренний дворик здания, но шумные мероприятия в нем проводить не будут. И все из-за близлежащих жилых домов.