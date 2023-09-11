Под Выборгом на трассе «Скандинавия» в ДТП погибли велосипедистки. Почему это произошло?

Что произошло

7 сентября на трассе Скандинавия в районе 59 км произошло ДТП с участием воспитанников школы олимпийского резерва Курортного района и большегрузного автомобиля. В пресс-службе администрации Петербурга отмечают: заезд был тренировочным и проходил согласно правилам организации тренировочного процесса. Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предварительно установили: водитель грузовика наехал на легковой автомобиль, сопровождавший велосипедисток — и уже этот автомобиль от удара налетел на юниорок. По данным следствия, водитель грузовика не справился с управлением. По факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей. Без отягчающих обстоятельств эта статья предполагает до семи лет лишения свободы. Водитель фуры задержан. Кроме того, СК возбудил второе уголовное дело по факту оказания транспортной компанией и образовательным учреждением («Олимпийский резерв») услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель несовершеннолетних.

Причины

ПДД запрещает ездить на велосипедах по автомагистралям, но по «Скандинавии» движение не запрещено. Меж тем президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов несмотря на то, что по факту спортсмены не нарушили закон, осудил тренера юниорок: «Девочки 14-15 лет едут со скоростью 25 километров в час максимум, а мимо проносятся машины со скоростью 110. Риск высочайший. Естественно, никакая сопровождающая машина тут не поможет, что и было продемонстрировано. У нас злоба на этих тренеров, которые несут ответственность перед детьми и абсолютно не думают. Просто должен быть здравый смысл», — высказался он в разговоре с изданием «47news».

Ассоциация «Пошли-поехали» в разговоре с «Собака.ru» поделилась несколько иным мнением. «Во-первых, высокое качество дорожного покрытия и три полосы движения создают у водителей иллюзию безопасности, провоцируют на использование нештрафуемого лимита — превышения на 19 км/ч (плюс поправки на погрешность измерительных приборов автомобиля и контролирующих устройств). Отсутствуют продольные шумовые полосы, интегрированные в разграничительную разметку — заснувший за рулем водитель не получает предупреждения о том, что покинул полосу. Нет инициативы со стороны велоспортивных чиновников по маркировке мест тренировок», — отмечают в организации. Вторая причина — нет контроля режима труда и отдыха, состояния транспортных средств как со стороны автотранспортных предприятий, так и ГИБДД. «Фактически отсутствует ответственность у лиц, выпускающих водителей и машины в рейсы. Возможность "частников" приобретать и использовать крупнотоннажных технику. Нет ответственности у инструкторов автошкол, медработников и сотрудников ГИБДД за допуск к вождению людей с недостаточными навыками вождения или неблагоприятными физическим и психическим состоянием, в том числе иностранцев. Отсутствует даже в перспективе обязательное оснащение хотя бы грузовых автомобилей и пассажирских автобусов системами автоматического экстренного торможения при опасном сближении. Такие системы появились на грузовиках Volvo и Mercedes больше пятнадцати лет назад. ДТП вполне могло произойти (и происходят они часто) в населенном пункте, с вылетом грузовика в автобусную остановку, например», — заключают в «Пошли-поехали».