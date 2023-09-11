Под Выборгом на трассе «Скандинавия» в ДТП погибли велосипедистки. Почему это произошло?

В четверг на трассе «Скандинавия» произошла авария: грузовик влетел в машину сопровождения школы-интерната «Олимпийский резерв» Курортного района. В результате скончались две велосипедистки 14-15 лет и еще десять человек, включая тренера, пострадали. СК возбудил второе уголовное дело по факту оказания транспортной компанией и образовательным учреждением («Олимпийский резерв») услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Собака.ru» рассказывает, что можно сделать, чтобы подобных ДТП было меньше.
Что произошло
7 сентября на трассе Скандинавия в районе 59 км произошло ДТП с участием воспитанников школы олимпийского резерва Курортного района и большегрузного автомобиля. В пресс-службе администрации Петербурга отмечают: заезд был тренировочным и проходил согласно правилам организации тренировочного процесса. Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предварительно установили: водитель грузовика наехал на легковой автомобиль, сопровождавший велосипедисток — и уже этот автомобиль от удара налетел на юниорок. По данным следствия, водитель грузовика не справился с управлением. По факту возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть людей. Без отягчающих обстоятельств эта статья предполагает до семи лет лишения свободы. Водитель фуры задержан. Кроме того, СК возбудил второе уголовное дело по факту оказания транспортной компанией и образовательным учреждением («Олимпийский резерв») услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель несовершеннолетних.
Причины
ПДД запрещает ездить на велосипедах по автомагистралям, но по «Скандинавии» движение не запрещено. Меж тем президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов несмотря на то, что по факту спортсмены не нарушили закон, осудил тренера юниорок: «Девочки 14-15 лет едут со скоростью 25 километров в час максимум, а мимо проносятся машины со скоростью 110. Риск высочайший. Естественно, никакая сопровождающая машина тут не поможет, что и было продемонстрировано. У нас злоба на этих тренеров, которые несут ответственность перед детьми и абсолютно не думают. Просто должен быть здравый смысл», — высказался он в разговоре с изданием «47news».
Ассоциация «Пошли-поехали» в разговоре с «Собака.ru» поделилась несколько иным мнением. «Во-первых, высокое качество дорожного покрытия и три полосы движения создают у водителей иллюзию безопасности, провоцируют на использование нештрафуемого лимита — превышения на 19 км/ч (плюс поправки на погрешность измерительных приборов автомобиля и контролирующих устройств). Отсутствуют продольные шумовые полосы, интегрированные в разграничительную разметку — заснувший за рулем водитель не получает предупреждения о том, что покинул полосу. Нет инициативы со стороны велоспортивных чиновников по маркировке мест тренировок», — отмечают в организации. Вторая причина — нет контроля режима труда и отдыха, состояния транспортных средств как со стороны автотранспортных предприятий, так и ГИБДД. «Фактически отсутствует ответственность у лиц, выпускающих водителей и машины в рейсы. Возможность "частников" приобретать и использовать крупнотоннажных технику. Нет ответственности у инструкторов автошкол, медработников и сотрудников ГИБДД за допуск к вождению людей с недостаточными навыками вождения или неблагоприятными физическим и психическим состоянием, в том числе иностранцев. Отсутствует даже в перспективе обязательное оснащение хотя бы грузовых автомобилей и пассажирских автобусов системами автоматического экстренного торможения при опасном сближении. Такие системы появились на грузовиках Volvo и Mercedes больше пятнадцати лет назад. ДТП вполне могло произойти (и происходят они часто) в населенном пункте, с вылетом грузовика в автобусную остановку, например», — заключают в «Пошли-поехали».
Александр Кожанов
Член Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», руководитель проекта «Велошкола»:
«Вины спортсменов или тренера в произошедшем нет. Организованная колонна велосипедистов двигалась по правилам дорожного движения, сопровождаемая автомобилем, прикрывавшие колонну сзади. Условия видимости были достаточными, а на дороге, по которой двигалась велоколонна, установлен скоростной режим 90 км/ч, а типичная скорость спортсмена на шоссейным велосипеде — 40...50 км/ч, то есть разница в скоростях между автомобилем и велосипедистом позволяет вовремя заметить велосипедиста и безопасно опередить его.
На видеозаписях и фотографиях с места происшествия хорошо видно, какие повреждения получил автомобиль сопровождения. К сожалению, легковушка для многотонного грузовика не является существенным препятствием, поэтому такое количество пострадавших и погибших. Некоторые предположили, что велосипедисты двигались по левой полосе, увидев на фотографиях находившиеся там тела и велосипеды — это мнение ошибочно, тела были отброшены силой удара об автомобиль сопровождения и, возможно, последующим контактом с другими велосипедистами и грузовиком. Несмотря на наличие шлема, шансы на выживание либо избежание инвалидности у велосипедиста при разнице скоростей уже в 40 км/ч — очень низкие, тем более если в ходе ДТП происходит многократный контакт с транспортными средствами и препятствиями.
Могли ли велосипедисты тренироваться в другом месте? Нет. В Петербурге нет тренировочных велотрасс. Даже московский велогоночный трек в Крылатском не дает возможности проехать во всех условиях, какие могут встречаться на реальных соревнованиях, в первую очередь речь — про длительный набор высоты. Тренировки велогонщиков на дорогах общего пользования — абсолютно нормальная мировая практика. Если говорить о возможности движения по другим дорогам — старое Выборгское шоссе имеет по одной полосе в каждом направлении, при этом разрешенная скорость там те же 90 км/ч. Это провоцирует опасное вождение с нарушениями правил у водителей, вынужденных ехать за велоколонной»
Что можно сделать? Мнение ассоциации «Пошли-поехали»
- Убрать допустимое превышение на 20 км/ч, увеличить штрафы. Вывести частое или очень существенное, например, более 80 км/ч, превышение из административного кодекса в уголовный как покушение на жизнь неограниченного круга лиц.
- Поддерживать массовый спорт и оздоровление населения: строить велотрассы, чтобы по крайней мере часть тренировок могла проходить там.
- Продумать и обеспечить маркировку маршрутов, где могут проходить тренировки. Сделать дополнительны меры безопасности — делинеаторы, шумовые полосы, информационные таблички.
- Усилить подготовку водителей в автошколах в части взаимодействия с малогабаритными транспортными средствами и средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
- Ввести систематическое преподавание ПДД и практическое обучение движению на велосипедах и СИМ в программу общеобразовательных учебных заведений.
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