Большегруз въехал в группу велосипедисток под Выборгом: есть погибшие

В результате аварии погибли две девочки, еще 10 человек пострадали, сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что тренер, который сопровождал спортсменок, не имел разрешения выводить девочек на скоростную трассу. Однако зампред комитета по физической культуре и спорту Елена Павлова сообщила, что все необходимые правила ПДД были соблюдены.

Сейчас водителя большегруза задержали и допросили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Также прокуратура проводит проверку спортивной школы, в которой занимались пострадавшие и погибшие.