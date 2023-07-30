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Урбанистика

В Кронштадте открылся новый сад-трансформер. Там будут проводить кинопросмотры и чемпионаты по мини-гольфу

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Общественное пространство заработало на Якорной площади у Морского Никольского собора. Планируется, что оно будет открываться ежегодно летом. Уже сейчас на территории сада растут несколько тысяч растений, деревьев и цветов.

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал, что сад прекратит свою работу в первой декаде сентября, большинство растений уберут на хранение до весны, а многолетние высадят на городских клумбах. «Каждый год сад-трансформер будет удивлять жителей новой формой, все смогут почувствовать себя в атмосфере прекрасного сада, где так гармонично пересекается история флота и духовности. Сразу вспоминается стихотворение <...> Маяковского: <...> “Я знаю, саду цвесть”. <...>. То, что сейчас создается на Якорной площади, происходит впервые для Кронштадта. Это большой подарок губернатора Санкт-Петербурга, правительства города в целом всем военным морякам и жителям Кронштадта», — отметил чиновник.

В цветочном оформлении преобладают синие и голубые тона. Таким образом, решили подчеркнуть морской характер этого места. Кроме того, ряды контейнеров с посадками образуют линии, имитирующие движение волн. Отличительной чертой данного пространства станет его мобильность: каждую неделю в саду будут проходить мероприятия, объединённые конкретной тематикой: от просмотра кинофильмов до чемпионатов по мини-гольфу.

В Петербурге растет количество общественных пространств. За первые полгода на 16% увеличилось культурных пространств. В декабре 2022 года работало 81 общественное пространство, в июне 2023 года — 94.

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