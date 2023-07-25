В Петербурге растет количество общественных пространств

По подсчетам портала «Retrogradu.net Архитектура Петербурга», рост не такой стремительный по сравнению с предыдущим годом, когда в Петербурге число общественных пространств выросло на 50%. Но значительно увеличилось количество анонсированных проектов. Если в 2022 году их было 55, то в середине 2023 — уже 85 (+54%). Здесь прирост связан с запланированными небольшими объектами, которые власти выполняют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Самое большое сосредоточение общественных пространств в центральных районах Петербурга — 56 действующих проектов (48 было в конце 2022 года). На первом место остается Центральный район — 18 общественных пространств. На втором — Петроградский с 14 проектами. Третье место с 13 пространствами делят Адмиралтейский и Василеостровский районы.

Далее в рейтинге идет Красногвардейский район (8 общественных пространств), Московский (6 объектов), Приморский, Калининский и Кировский (5, 4 и 3 соответственно) районы. В Колпино, Кронштадте и Пушкинском районах расположено по два общественных пространства, а в Выборгском, Фрунзенском и Курортном районах — по одному. Также единственное пространству открылось в этом году в Красносельском и Петродворцовом районах. Невский район — единственный, где пока нет общественных пространств.

В начале года озвучили два самых крупных проекта, которые планируют реализовать: пространство «Кресты» в зданиях бывшего СИЗО на Арсенальной набережной и стадион «Петровский».