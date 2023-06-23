Левашовский хлебозавод и еще пять открытий июня в Петербурге

Культурный центр в памятнике конструктивизма на Петроградской и новое пространство в музее «Полторы комнаты»: «Собака.ru» рассказывает, какими запусками город запомнил уходящий месяц.
Левашовский хлебозавод
Барочная улица, 4а
В начале июня в здании бывшего хлебозавода-автомата открыли культурный центр. На первом этаже получили прописку офисные помещения и культурный центр, состоящий из лектория и «Творческой котельной» — многофункционального зала с 13-метровым деревянным куполом. Его используют под концерты, лекции, выставки и другие мероприятия. В центральной части первого этажа расположена экспозиция о становлении конструктивизма, истории Левашовского хлебозавода и механизации сельского хозяйства. Есть блокадный мемориал от ДК Лурье, чайная гостиная с выставочным пространством. Осенью обещают открыть ресторан.
Здание построили в 1933 году по проекту инженера Марсакова. Производство работало по принципу кругового конвейера: на верхнем ярусе месили тесто, на нижнем грузили горячий хлеб в повозки и автомобили. Завод работал даже в блокаду, но в 2012 его свернули. Помещения сдавали под офисы, автомастерские. Памятник конструктивизма постепенно пришел в упадок. В 2017 году строительная компания RBI во главе с Эдуардом Тиктинским приобрела хлебозавод и участок. Застройщик предложил возвести жилой комплекс на территории, прилегающей к зданию, а часть вырученных средств использовать для реконструкции памятника конструктивизма. За четыре года снесли производственные постройки 1990-х, скрывавшие нижние этажи Левашовского, отреставрировали фасады, возвели деревянный 40-тонный купол котельной, сохранили и отреставрировали историческую отделку, там где это было возможно: напольную плитку, ограждения лестниц, кирпичную кладку в котельной и части офисных помещений. Рядом благоустроили территорию, разбили сквер. За архитектурно-дизайнерские решения всего объема здания отвечала компания ABD Architects.
Квартира №34
Литейный проспект, 24
Новое пространство музея «Полторы комнаты» в доме Мурузи на Литейном, спроектированное художником и архитектором Александром Бродским. В нем старые грузинские ковры соседствуют с действующим камином и авторской подборкой книг, а из эркера и двух балконов открывается вид на Спасо-Преображенскую площадь и улицу Пестеля. Здесь планируют проводить выставки — пока представлена экспозиция Марины Лошак «От руки» о «сакральном значении текста» для русской культуры С середины июля по октябрь эту квартиру, где когда-то жили Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, можно арендовать на короткий срок. Средства от аренды пойдут на развития музея «Полторы комнаты».
Новый коворкинг «Просто»
Канал Грибоедова, 105
Это шестой филиал сети бесплатных коворкингов, созданной при поддержке Комитета по молодежной политике Петербурга. Пространство включает 22 рабочих места, переговорную, лекторий. Есть интернет, ноутбуки, принтеры и мини-кухня с чаем и кофе.
Сад-трансформер
Исаакиевская площадь, 6
Перед Мариинским дворцом на месте парковки открыли сад-трансформер с зонами отдыха — это инициатива председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Пространство создано по принципу торжественного партера — шесть боскетов, внутри каждого своя планировка и оформление. В кадки высадили липы, клен, туя, вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия. Они будут стоять у Синего моста до начала осени — в конце летнего сезона их пересадят вдоль набережных рек и каналов.
Двор в «Третьем месте»
Литейный проспект, 62
В особняке Лопухиных-Нарышкиных открыли обновленный двор. В этом летнем сезоне нас ждут новые резиденты: винное бистро Lost&Found (работает за открытым главным баром и в помещении на втором этаже), коктейль-бар «Изи», бабл-ти бар «Кит», Ribs с бургерами и ребрышками на огне, мексиканская еда Taco-Rebel, «География кофе», мороженое Gelato. Как и прежде, обещают проводить кинопоказы, вечеринки с медиа-артом, концерты и лекции. Отдохнуть в шезлонге в уютном дворе с белым песком можно ежедневно, кроме вторника, с 12:00.
Onegin Dvor
Набережная Фонтанки, 23
Во дворе дома дворянина Александра Абазы творческое объединение «Кодла» открыло небольшое общественное пространство. До конца лета здесь можно играть в настольный теннис, послушать диджей-сеты и перекусить ежедневно с 18:00 до 22:00.
Комментарии (0)