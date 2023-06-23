Левашовский хлебозавод и еще пять открытий июня в Петербурге

Левашовский хлебозавод

Барочная улица, 4а

В начале июня в здании бывшего хлебозавода-автомата открыли культурный центр. На первом этаже получили прописку офисные помещения и культурный центр, состоящий из лектория и «Творческой котельной» — многофункционального зала с 13-метровым деревянным куполом. Его используют под концерты, лекции, выставки и другие мероприятия. В центральной части первого этажа расположена экспозиция о становлении конструктивизма, истории Левашовского хлебозавода и механизации сельского хозяйства. Есть блокадный мемориал от ДК Лурье, чайная гостиная с выставочным пространством. Осенью обещают открыть ресторан.

Здание построили в 1933 году по проекту инженера Марсакова. Производство работало по принципу кругового конвейера: на верхнем ярусе месили тесто, на нижнем грузили горячий хлеб в повозки и автомобили. Завод работал даже в блокаду, но в 2012 его свернули. Помещения сдавали под офисы, автомастерские. Памятник конструктивизма постепенно пришел в упадок. В 2017 году строительная компания RBI во главе с Эдуардом Тиктинским приобрела хлебозавод и участок. Застройщик предложил возвести жилой комплекс на территории, прилегающей к зданию, а часть вырученных средств использовать для реконструкции памятника конструктивизма. За четыре года снесли производственные постройки 1990-х, скрывавшие нижние этажи Левашовского, отреставрировали фасады, возвели деревянный 40-тонный купол котельной, сохранили и отреставрировали историческую отделку, там где это было возможно: напольную плитку, ограждения лестниц, кирпичную кладку в котельной и части офисных помещений. Рядом благоустроили территорию, разбили сквер. За архитектурно-дизайнерские решения всего объема здания отвечала компания ABD Architects.