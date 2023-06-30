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Беглов: Из зданий бывшей тюрьмы «Кресты» сделают новый арт-кластер

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В промышленных постройках, расположенных вокруг следственного изолятора на Арсенальной набережной, уже формируется «квартал креативных индустрий». Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Shutterstock.com

В интервью телеканала «78» градоначальник отметил, что помимо музейной составляющей у будущего арт-кластера появится еще одна.

«Вокруг комплекса в бывших промышленных зданиях начал формироваться новый квартал креативных индустрий. Там уже есть выставки современного искусства, досуговые центры, а бывшие корпуса завода "Арсенал" город использует под экспериментальную сцену для молодых театральных коллективов», — отметил Беглов.

Губернатор на вопрос о сроках реконструкции комплекса четко не ответил: «О сроках будем говорить, когда подберем инвестора».

Напомним, в конце мая 2023 года комплекс зданий бывшей тюрьмы «Кресты» передали акционерному обществу «Дом.РФ». Предполагается, что здания продадут на торгах.

Смольный и «Дом.РФ» в ходе ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях, в котором договорились о преобразовании комплекса «Кресты» в Петербурге под современное использование, а именно — арт-кластер. 

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