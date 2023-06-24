У главного корпуса РГПУ открыли аллею Константина Ушинского

«Открывая Год педагога и наставника, Президент нашей страны особо отметил учёных-педагогов. Тех, кто видел задачей образования не только получение знаний, но и воспитание у детей патриотизма, ответственности за судьбу Родины. Таким был Константин Дмитриевич Ушинский», — отметил Беглов на открытии аллеи.



Высадкой деревьев занимались студенты и преподаватели вуза, а также советники директоров школ по воспитанию, которые в рамках проекта «Навигаторы детства» прошли обучение в РГПУ по программе дополнительного образования «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями».



Во дворе дома Абазы открылось новое культурное пространство ONEGIN DVOR. Теперь в окружении исторических флигелей можно посидеть, перекусить и послушать музыку.