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Урбанистика

У главного корпуса РГПУ открыли аллею Константина Ушинского

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Таким образом, решили увековечили память педагога, писателя и основателя педагогической науки в России. По случаю 200-летия со дня его рождения там высадили 14 лип.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

«Открывая Год педагога и наставника, Президент нашей страны особо отметил учёных-педагогов. Тех, кто видел задачей образования не только получение знаний, но и воспитание у детей патриотизма, ответственности за судьбу Родины. Таким был Константин Дмитриевич Ушинский», — отметил Беглов на открытии аллеи.


Высадкой деревьев занимались студенты и преподаватели вуза, а также советники директоров школ по воспитанию, которые в рамках проекта «Навигаторы детства» прошли обучение в РГПУ по программе дополнительного образования «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями».

Во дворе дома Абазы открылось новое культурное пространство ONEGIN DVOR. Теперь в окружении исторических флигелей можно посидеть, перекусить и послушать музыку.

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