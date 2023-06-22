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Урбанистика

Во дворе дома Абазы открылось новое культурное пространство ONEGIN DVOR

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Конечно, попасть в особняк Абазы на Фонтанке, 23 не получится, зато в окружении исторических флигелей можно посидеть, перекусить и послушать музыку — пространство будет работать до конца летнего ежедневно с 18:00 до 22:00.

За благоустройство двора отвечает творческое Объединение «Кодла». В новом пространстве много дерева, лампочек гирлянд, столиков для посетителей, бар и кафе. Каждый день на сцене выступают диджеи с новой и классической музыкой. А еще в пространстве проводят вечера современных композиторов и поэтов. А для любителей настольного тенниса есть специальный стол. Вход свободный.

В 1840-х годах участок с постройками между Фонтанкой и Караванной улицей выкупил государственный деятель Александр Абаза — русским дворянином молдавского происхождения. Он участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 года, которая упраздняла крепостное право.

Наследники продолжали жить в доме вплоть до революции 1917 года. При доме часто проводили музыкальные вечера, и они стали одними из самых знаменитых музыкальных салонов столицы 1870-1880-х годов. Там бывали Достоевский, Рубинштейн, великий князь Константин Константинович. А на домашней сцене даже впервые исполнили оперу «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Два верхних этажа здания появились еще в 1930 годы. В советское время в доме находились различные тресты. После перестройки — магазины и фирмы. С 1990-х годов дом был в запустении. В 2012 году его признали объектом культурного наследия. В особняк Абазы сейчас не попасть, там готовятся к реставрации. Планируется, что здесь обустроят отель на 100 номеров.

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