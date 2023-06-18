В Стрельне благоустроят новое место для отдыха

Благоустройство этого места в Петродворцовом районе продолжается второй год. Как сообщили в Комитете по благоустройству, помимо мест для пляжного отдыха и спортивных площадок, в планах устройство амфитеатра, сцены для проведения праздничных мероприятий, а также зоны барбекю. Будет проведено наружное освещение, посадят более 500 молодых деревьев и 1200 кустарников.

Также будет продумано, как обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее стало известно, что на проспекте Сизова открывается Молодежный сквер с амфитеатром. Новое общественное пространство в Приморском районе появилось на месте пустыря по инициативе местных жителей.