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Урбанистика

В Стрельне благоустроят новое место для отдыха

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Там уже смонтировано оборудование для детской и спортивной площадок, поставлены навесы и лежаки, туалетные модули и кабины для переодевания.

Благоустройство этого места в Петродворцовом районе продолжается второй год. Как сообщили в Комитете по благоустройству, помимо мест для пляжного отдыха и спортивных площадок, в планах устройство амфитеатра, сцены для проведения праздничных мероприятий, а также зоны барбекю. Будет проведено наружное освещение, посадят более 500 молодых деревьев и 1200 кустарников.

Также будет продумано, как обеспечить комфортное пребывание людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее стало известно, что на проспекте Сизова открывается Молодежный сквер с амфитеатром. Новое общественное пространство в Приморском районе появилось на месте пустыря по инициативе местных жителей.

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