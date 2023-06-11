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Урбанистика

На проспекте Сизова открывается Молодежный сквер с амфитеатром

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Новое общественное пространство в Приморском районе появилось на месте пустыря по инициативе местных жителей. Основная часть работ уже завершена: в сквере высадили деревья, сделали скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Работы по благоустройству начались еще в прошлом году. Сейчас в Молодежном сквере уже есть велопарковки, теннисный стол и новое освещение, обустроен амфитеатр. Основная часть работ уже завершена: в сквере высадили деревья, кустарники и цветы-многолетники, сделали скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта, обустроили несколько спортивных площадок травмобезопасным покрытием, установили новые скамьи и беседки. «Приморский район не самый большой по площади, но самый густонаселенный в городе. Именно поэтому так важно, чтобы у проживающих здесь петербуржцев была возможность прогуляться до ближайшей «зеленой зоны» и отдохнуть на свежем воздухе», — заявил губернатор города Александр Беглов.

В течение лета рабочие установят навесы, под которыми можно будет спрятаться от палящего солнца, а также сделают специальные стены для граффити. Все работы должны закончится в октябре 2023.

На прошлой неделе в Колпино на Пролетарской, 42 установили фонтанный комплекс с зелеными променадными зонами и зонами тихого отдыха.

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