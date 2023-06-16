Вместо тюрьмы «Кресты» появится арт-кластер в Петербурге

«В результате преобразования объектов, входящих в периметр проекта, в Санкт-Петербурге появится территория новых современных функций с сохранением историко-культурного значения. Тем самым новый арт-кластер станет стимулом развития территории как современного городского пространства и точкой притяжения для гостей Петербурга», — говорится в сообщении Смольного.

Компания вместе с властями Петербурга рассмотрят варианты приспособления под современное использование комплекса «Кресты». Пока предварительно, но в планах исторические здания хотят реконструировать под общественно-деловой кластер.

«При работе с такими объектами, как «Кресты», мы исходим из необходимости максимально сохранить архитектурную идентичность города, конкретного района. Одновременно важно при участии горожан, экспертов и потенциальных инвесторов этого проекта продумать новый функционал комплекса зданий на Арсенальной набережной», — отметил гендиректор «Дом.РФ» Денис Филиппов. Он считает, это должна быть новая точка притяжения для жителей и гостей Петербурга, пишет РБК.

Напомним, в конце мая 2023 года комплекс зданий бывшей тюрьмы «Кресты» передали акционерному обществу «Дом.РФ». Предполагается, что здания продадут на торгах.