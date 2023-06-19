Инструкция: как проверить, принадлежит ли жильцам чердак вашего дома? И что делать, если подвал продают без их ведома?

Как понять, принадлежит ли нам наш чердак или подвал?

Сделать это непросто. Сперва нужен поэтажный план всех помещений дома. Если у вас он есть — хорошо, если нет — его можно заказать у частных кадастровых инженеров или у СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН). Это городское учреждение инвентаризации и оценки недвижимого имущества — по сути, тот же кадастровый инженер, но под контролем местных властей. Плюс ГУИОНа в том, что у него есть все архивы.

Когда у вас будет на руках поэтажный план, то надо найти интересующее вас помещение — чердак, подвал, флигель, мансарда — и посмотреть его номер. После чего проверить, есть ли это помещение в Реестре казны Санкт-Петербурга и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Однако и тут есть проблема. Общая норма такова, что права, существовавшие до принятия закона о государственной регистрации, не обязательно регистрировать. То есть, если у вас дом 1800-го года постройки и подвал находится в собственности государства, то ему вовсе не обязательно его было спешно регистрировать. Право на это помещение у казны и так есть, и его можно зарегистрировать тогда, когда это будет сочтено необходимым.

Так что если вы найдете в реестре казны свой чердак, то он точно принадлежит городу, если нет — это еще не факт, что он принадлежит жильцам. Поэтому следует дополнительно обращаться в Комитет имущественных отношений с запросом.