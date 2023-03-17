Чек-лист: как благоустроить свою парадную и не нарваться на жалобу или штраф?

В последние дни одной из самых обсуждаемых петербургских новостей было «изгнание» из парадной исторического дома на Васильевском острове самодельной библиотеки. Местная жительница повесила вдоль лестницы полки, куда поставила тома классиков русской литературы. Благоустройством восхищались в соцсетях, однако потом один из пользователей написал жалобу и власти дали на ликвидацию библиотеки месяц. Как сделать облагородить свою парадную так, чтобы ей не страшны были жалобы и не грозили бы штрафы? По просьбе редакции «Собака.ru» партнер адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» Дмитрий Некрестьянов дал несколько советов.
Я хотел бы благоустроить парадную, что я вообще могу делать по собственной инициативе?
Следует помнить, что подъезд это общее имущество дома, поэтому все действия в отношении него надо совершать соблюдая как минимум два вида требований: согласие сособственников квартир дома и соблюдение обязательных требований к проведению работ (они отличаются в зависимости от вида работа, наличия у здания памятника и т.п.).
При этом чем «крупнее» работы, тем сложнее процедура и тем больше формальностей надо соблюсти.
Чего делать ни в коем случае нельзя?
Точно нельзя:
- присоединять общие коридоры, тамбуры к своей квартире, или закрывать железными дверьми входы на этаж;
- проводить какие-либо ремонтные работы в доме-памятнике без согласования с КГИОП
- выставлять горючие материалы (шкафы, резину и т.п.) в проходы и лестницы.
Надо помнить и о более специфических для каждого подъезда вопросах. Так, все лестницы считаются путями эвакуации при пожаре. Если вы ставите на них шкафы, вешаете полки или ставите стол и при этом остается недостаточно пространства для быстрой эвакуации, то такое благоустройство грозит штрафом.
Что нужно учитывать, разрабатывая проект улучшения?
Далеко не все требует разработки проекта, но когда он требуется (к примеру при капитальном ремонте или работах в доме-памятнике), то нужно получить такие согласования, что проще даже не начинать.
Нужно ли обсудить изменения с другими жильцами подъезда?
Если работы это капремонт или реконструкция, то требуется проведение общего собрания сособственников всего дома. Если это косметический ремонт или иные подобные действия, то необходимо согласовать с управляющей компанией и в идеале с соседями по подъезду (нет такой обязанности, но именно они и могут жаловаться).
С кем надо согласовать проект?
Есть разные проекты с разными согласованиями. Если вы хотите облагородить прилегающую территорию, то надо делать проект благоустройства и согласовывать его с КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре, — Прим. ред.), управляющей компанией или ТСЖ, Администрацией района, а также конечно получать одобрение общего собрания собственников дома.
Если речь идет о проекте капитального ремонта, то надо согласовывать проект с МВК (районная межведомственной комиссии, — Прим. ред.), Управляющей компанией или ТСЖ, а также конечно получать одобрение общего собрания собственников дома.
Если речь идет о благоустройстве (мелком текущем ремонте и прочем украшательстве), то надо получить согласие управляющей компании или ТСЖ.
Если дом является памятником, то все усложняется необходимостью соблюдения специальных требований закона об охране памятников
Кто может проводить работы?
Зависит от характера работ. Как правило, если речь не касается работ по капитальному ремонту на большие объемы, то любое лицо, получившее необходимые разрешения.
Должен ли кто-то принять работы?
Работы по ремонту и капремонту принимаются заказчиком работ, в редких случаях МВК.
После этого проект в безопасности? Меня точно не заставят его демонтировать или не оштрафуют?
Если все процедуры соблюдены, все согласования получены, все работы выполнены и сданы, то оснований для ответственности нет.
Однако на практике количество «пыли», которую придется «поглотать» инициатору работ на разработку и согласование проекта настолько велико, что проще «делать и раскаиваться, чем не делать и раскаиваться». Излишняя сложность процедуры как раз и создает проблемы с желанием ее соблюдать.
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