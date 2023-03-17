Чек-лист: как благоустроить свою парадную и не нарваться на жалобу или штраф?

С кем надо согласовать проект?

Есть разные проекты с разными согласованиями. Если вы хотите облагородить прилегающую территорию, то надо делать проект благоустройства и согласовывать его с КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре, — Прим. ред.), управляющей компанией или ТСЖ, Администрацией района, а также конечно получать одобрение общего собрания собственников дома.

Если речь идет о проекте капитального ремонта, то надо согласовывать проект с МВК (районная межведомственной комиссии, — Прим. ред.), Управляющей компанией или ТСЖ, а также конечно получать одобрение общего собрания собственников дома.

Если речь идет о благоустройстве (мелком текущем ремонте и прочем украшательстве), то надо получить согласие управляющей компании или ТСЖ.

Если дом является памятником, то все усложняется необходимостью соблюдения специальных требований закона об охране памятников