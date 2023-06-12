В Петербурге высадят более 5,5 миллионов цветов

Также на пересечении с Витебским проспектом высаживают газании, циннию и антирринум. У Московских ворот появился партерный цветник с живой изгородью из спиреи и бегонии. Смольный рассказал, что всего этим летом Петербург украсит более 5,5 миллионов живых цветов. Непосредственно к форуму высадят 333 тысячи однолетних цветов, 6,7 тысячи кустарников и 99 деревьев. Также установят свыше 1,3 тысячи подвесных цветочных композиций и обновят газоны площадью 9,5 тысячи квадратных метров.

Также в честь юбилея Петербурга открыли сад-трансформер на Синем мосту. Теперь бывшей парковки образовалась зеленая зона с различными деревьями в кадках и цветами.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Его главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».