На Синем мосту в Петербурге открыли сад-трансформер

Сад-трансформер открыли на месте бывшей автомобильной парковки. Теперь там растут 104 липы с фигурной стрижкой, а также клены, туя, декоративные кустарники и цветы (вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия). Сад разбит на шесть фрагментов, со своими планировками, также там установлены скамейки и цветочное оформление. Сад на этом месте простоит до осени, а затем многие посадки украсят набережные рек и каналов, а с наступлением нового летнего сезона все вернется обратно на Синий мост.

«Это подарок нашему любимому городу ко дню его рождения от депутатов Законодательного собрания и лично от его председателя Александра Бельского, который долго обдумывал, как лучше реализовать такой проект», – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник также отметил, что преподносить подарки городу ко дню его основания — традиция, заложенная еще во время столетнего юбилея Петербурга при Александре Первом. Например, к 100-летию Северной столицы была открыта Мариинская больница. К 200-летию в городе построили Нахимовское училище.

К 250-летию заложили камень нового здания Театра юных зрителей на Пионерской площади. К 300-летию восстановили Константиновский дворец в Стрельне, открыли Ладожский вокзал, а также воссоздали Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском Селе.

Также в День города архивные документы будут доступны всем петербуржцам. Материалы, размещенные на портале «Архивы Санкт-Петербурга», сделали бесплатным. По задумке авторов — это отличная возможность для горожан приобщиться к истории и научиться пользоваться архивными данными.