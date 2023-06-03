В Колпино открылось общественное пространство с фонтаном

Для удобства отдыхающих, в том числе маломобильных людей, все пешеходные дорожки и площадки покрыли тротуарной плиткой. Вдоль дорожек и площадок установили скамейки в современном стиле из металла и дерева.

«Подарок ко Дню города – это фонтанный комплекс для жителей Колпино. На этом месте стояло незаконно построенное здание, и когда мы его снесли, мы спросили жителей: чего вы хотите? Они ответили – фонтан. 1000 квадратных метров – в Колпино «родилась» новая площадь с фонтаном», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

У устья Смоленки появится новый парк с фонтаном и детскими площадками. На первом этапе работ Линейный парк появится только по левому, южному берегу реки, но там сразу установят освещение и фонтан.