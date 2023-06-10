На севере Петербурга открыли многофункциональной стадион

Спортивный объект открыли в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе. Площадь стадиона составляет 34 тысячи м2. Комплекс дополняют административно-бытовое здание с раздевалками и душевыми, переносные трибуны на 1 тыс. зрителей, а также система ландшафтного освещения и элементы ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Этот стадион — часть будущего спортивного кластера Приморского района. Недавно в районе открылся крытый каток. В планах — начать проектирование комплекса с бассейном и залами для занятий разными видами спорта», — заявил на церемонии открытия губернатор Александр Беглов. Стадион будет эксплуатировать Центр спорта Приморского района для проведения всесезонных тренировок.

Недавно стало известно, что скейт-парк в парке 300-летия Петербурга переделают в экстрим-кластер за 115 млн рублей.