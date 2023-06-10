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Урбанистика

На севере Петербурга открыли многофункциональной стадион

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В составе объекта два футбольных поля, одно из них отвечает требованиям FIFA. Также на стадионе есть площадки для занятий баскетболом, волейболом, общей и специальной физподготовкой, шесть стометровых легкоатлетических дорожек.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Спортивный объект открыли в парке «Озеро Долгое» в Приморском районе. Площадь стадиона составляет 34 тысячи м2. Комплекс дополняют административно-бытовое здание с раздевалками и душевыми, переносные трибуны на 1 тыс. зрителей, а также система ландшафтного освещения и элементы ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Этот стадион — часть будущего спортивного кластера Приморского района. Недавно в районе открылся крытый каток. В планах — начать проектирование комплекса с бассейном и залами для занятий разными видами спорта», — заявил на церемонии открытия губернатор Александр Беглов. Стадион будет эксплуатировать Центр спорта Приморского района для проведения всесезонных тренировок.

Недавно стало известно, что скейт-парк в парке 300-летия Петербурга переделают в экстрим-кластер за 115 млн рублей.

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