Скейт-парк в парке 300-летия Петербурга переделают в экстрим-кластер за 115 млн рублей

Проект оценивается в 115 млн рублей. К работам планируют приступить во второй половине лета, завершить — до конца октября 2023 года. Парк увеличится в объеме почти в два раза — до 4,6 тысяч квадратных метров.

Деревянные конструкции полностью перестроят, появится новая инфраструктура. Также там должны разместить зону для катания, памп-трек, снаряды для воркаута и место для отдыха со скамейками и навесом.

Как отметил генеральный директор FK-Ramps Родион Тихомиров (эта компания занималась разработкой проекта благоустройства парка), стоимость работ по меркам скейт-парков значительная, но и сам объект для города большой, пишет «Делово Петербург».

«По факту это реконструкция одного объекта в три новых. Парк сильно разрастётся, он не будет локализован в границах текущего объекта, а захватит близлежащие территории. Сейчас площадку можно назвать BMX–парком, а после реконструкции пространство станет полноценным экстрим–кластером», — объясняет он.

Место для катания в парке 300–летия открыли в 2007 году. За 15 лет конструкции пришли в негодное состояние из-за отсутствия надлежащего ухода. Несколько лет назад власти собирались снести скейт-парк, но активисты смогли добиться ремонта.