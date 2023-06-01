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Урбанистика

У устья Смоленки появится новый парк с фонтаном и детскими площадками

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Конкурс на строительство парка в Василеостровском районе собираются провести уже в июне. Документацию уже передали в комитет по госзаказу Смольного. На первом этапе работ Линейный парк появится только по левому, южному берегу реки, но там сразу установят освещение и фонтан.

Рендеры показаны администрацией Василеостровского района
Рендеры показаны администрацией Василеостровского района

Как пишет «Фонтанка», в течение недели будет проходить корректировка цены контракта, и, вероятнее всего, в меньшую сторону. В прошлом году за 12,8 млн рублей проектом размещения элементов благоустройства в парке занималось ООО «Горландшафт». В проект включили три участка: «Сквер Александра Володина», участок южнее Смоленки вдоль ЗСД (от реки до самой гостиницы «Прибалтийская» и площади Беллинсгаузена) и еще один, площадью 1,1 га, также южнее реки.

Как рассказала гендиректор ООО «Городской ландшафт» Светлана Пашинская, все спортивные и детские объекты расположат именно на участках ближе к улице Кораблестроителей. В частности, это связано с ограничениями из-за соседства с ЗСД — близко к нему можно размещать только зеленые насаждения и дорожки для прогулок.

Согласно заданию для проектирования в парке должны установить детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослых, физкультурные площадки, элементы освещения и подсветки, а также дорожки и мусоросборники. Точную сумму контракта пока не озвучивали. Но предполагается, что самым дорогим элементом парка станет большой бесчашевый фонтан.

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