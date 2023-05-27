В День города архивные документы будут доступны всем петербуржцам

Архивный комитет снял ограничения в полночь 27 мая. Желающие прошерстить исторические материалы могут сделать это бесплатно до 23:59 по мск. «Это уникальная возможность для горожан приобщиться к истории и научиться пользоваться архивными данными. Для получения бесплатной услуги необходимо быть зарегистрированным пользователем [архивного] портала», — отметили в пресс-службе вице-губернатора Ирины Потехиной.

Так, любой желающий может ознакомиться с метрическими книгами Петербурга и Петербургской губернии, в которых содержится информация о жителях города на Неве до революции и просмотреть книги записи актов гражданского состояния за 1918–1924 годы, где есть данные обо всех родившихся, женившихся и умерших в Петрограде в первые годы советской власти.

Также для жителей Петербурга открыли доступ к коллекциям партийных документов, сформированных при регистрации и перерегистрации в партию большевиков в 1920–1930-х годах. Кроме того, на сайте можно найти исторические фотографии Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда и альбомы актёрских проб, проводившихся на киностудии «Ленфильм» в 1951–1987 годах.

Все доступные материалы находится в разделе «Платный доступ к образам документов».