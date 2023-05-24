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«Кресты» на Арсенальной набережной передали акционерному обществу «ДОМ.РФ»

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Теперь комплексом зданий больше не владеет УФСИН по Петербургу. Госкорпорации передали сам участок и 24 объекта недвижимости, расположенные на Арсенальной набережной, 7.

Shutterstock.com

«В настоящее время прекращена государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области на земельный участок и право оперативного управления на расположенные на нем 24 объекта недвижимого имущества», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

После того, как комплекс передадут акционерному обществу «ДОМ.РФ», его реализуют на торгах. При этом некоторые здания на участке могут снести. А большую часть вырученных денег должны отправить в ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

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