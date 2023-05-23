«К сожалению, надежда в основном на чудо» — как градозащитники пробрались в дом Басевича, чтобы помешать его сносу

Одной из самых громких новостей Петербурга последних дней стал снос дома Басевича на Петроградской стороне. Протестующие против разрушения исторической постройки активисты решились на отчаянный шаг, пробравшись внутрь разрушаемого здания. Видео из дома периодически публикуются в telegram-канале «SOS СПб СНОС». Один из координаторов этого канала, градозащитник Олег Мухин (который сам участвует в акции непосредственно поблизости дома Басевича), рассказал «Собака.ru» о том, сколько сейчас в доме может быть людей, чего они добиваются, и что он думает о перспективах акции.
Когда вы узнали, что в Доме Басевича, несмотря на начавшийся снос, остаются люди?
Снос начался в четверг утром и в четверг днем там уже кто-то был, оттуда уже присылали видео в Telegram-канал.
Вам известно, сколько людей там сейчас находится?
Нет, точно это неизвестно, но я так понимаю, что это какой-то меняющийся состав. То есть не обязательно те люди, которые залезли туда в четверг, остаются там до сих пор. Кто-то залезает, кто-то вылезает. Может быть, там вообще не только градозащитники, может быть, там какие-то путешественники по заброшкам и искатели приключений.
Но градозащитные активисты там точно есть, именно они присылают нам фото и видео и пишут о том, что они выступают за сохранение дома.
Рассказывают ли они о том, что сейчас находится внутри дома?
Когда начинается снос, там их активно ищут, равно как и после публикации очередного видео [в канале]. Начинаются рейды, по этажам ходят рабочие, довольно много. Вернее, они не знают, сколько именно рабочих, но, по ощущениям, много.
Иногда [рабочие] встречают [авторов видео]. Но их еще поди поймай. Активист при такой встрече бежит — у страха глаза велики. А рабочий еще десять раз подумает, прежде чем по этим опасным этажам, где провалы и обрушения, бежать.
Писали ли вам об опасных ситуациях внутри дома? Обвалах в ходе сноса или еще чем-то подобном?
Дом очень активно разрушали, сейчас в нем есть и провалы, и обвалы. Так что да... это нецелый дом. Собственно, экспертиза и говорит, что ремонту подлежат капитальные стены, контуры корпусов. Перекрытия почти полностью подлежат замене... так что обстановку там сложно назвать безопасной.
Когда находящиеся в доме в последний раз выходили на связь?
Вчера [22 мая], когда был дождь [около 15.45], ребята прислали видео из дома, где видно, как внутрь дома из-за отсутствия крыши льет.
Сегодня была информация, что двоих из них задержали. После этого связи с ними не было. Однако не факт, что в доме больше никого нет. Вчера людей там было точно больше.
В новостях пишут, что активисты забаррикадировались в здании, что это значит?
Это скорее фигуральное выражение. Там невозможно забаррикадироваться, дом слишком сильно разрушен.
Писали ли вам что-то о том, когда активисты собираются оттуда уйти?
Кто знает... когда их поймают, или когда дом снесут, или когда дом перестанут сносить. Тут, к сожалению, надежда в основном на чудо.
Где вы находитесь сейчас?
Я тоже сейчас перед домом. И, опять же, намереваюсь здесь находиться либо пока не задержат, либо пока не снесут дом, либо пока не перестанут сносить.
У нас три иска, один из них об оспаривании аварийности здания будет рассматриваться сегодня в Куйбышевском районном суде. Ранее суд уже отказал признать здание ремонтопригодным, а это сделало бы невозможным его снос, однако затем появилась новая экспертиза от Следственного комитета. Согласно ее выводам здание можно сохранить.
Так что будем продолжать кампанию, народные сходы. И не только люди с Петроградской стороны, но и со всего города.
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