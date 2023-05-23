«К сожалению, надежда в основном на чудо» — как градозащитники пробрались в дом Басевича, чтобы помешать его сносу

Вам известно, сколько людей там сейчас находится?

Нет, точно это неизвестно, но я так понимаю, что это какой-то меняющийся состав. То есть не обязательно те люди, которые залезли туда в четверг, остаются там до сих пор. Кто-то залезает, кто-то вылезает. Может быть, там вообще не только градозащитники, может быть, там какие-то путешественники по заброшкам и искатели приключений.

Но градозащитные активисты там точно есть, именно они присылают нам фото и видео и пишут о том, что они выступают за сохранение дома.