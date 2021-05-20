Посмотрите, как сейчас выглядит дом Басевича на Петроградской. Его хотят снести ради общежития артистов Театра Бориса Эйфмана

Петербургский фотограф Роман Везенин показал, как сейчас выглядит бывший доходный дом Басевича на Петроградской. Несколько дней назад в здании, которое хотят снести для строительства общежития артистов Театра Бориса Эйфмана, произошел пожар.
Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило днем 18 мая. По данным пожарных, горение на площади 80 квадратных метров происходило «в капитально ремонтируемом здании», сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 4 единицы техники и 20 человека личного состава. Возгорание удалось потушить за час.
На фотографиях, опубликованных фотографом Романом Везениным, видна степень разрушения бывшего доходного дома. Кровля почти полностью отсутствует, как и перекрытия верхних этажей, на которых уже выросли деревья. Здание заброшено и не обслуживается последние десять лет.
«В Блокаду дома сохраняли и после восстанавливали, а теперь… Дом выглядит, как человек, который упал, а его добивают ногами…», «Очень печальная история», «Жалко безумно. Дом уникальный», «Чудовищно! Такой дом уничтожили», — комментируют фотографии петербуржцы.
Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». 1 февраля активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.
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