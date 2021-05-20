Посмотрите, как сейчас выглядит дом Басевича на Петроградской. Его хотят снести ради общежития артистов Театра Бориса Эйфмана

Сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило днем 18 мая. По данным пожарных, горение на площади 80 квадратных метров происходило «в капитально ремонтируемом здании», сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 4 единицы техники и 20 человека личного состава. Возгорание удалось потушить за час.

На фотографиях, опубликованных фотографом Романом Везениным, видна степень разрушения бывшего доходного дома. Кровля почти полностью отсутствует, как и перекрытия верхних этажей, на которых уже выросли деревья. Здание заброшено и не обслуживается последние десять лет.

«В Блокаду дома сохраняли и после восстанавливали, а теперь… Дом выглядит, как человек, который упал, а его добивают ногами…», «Очень печальная история», «Жалко безумно. Дом уникальный», «Чудовищно! Такой дом уничтожили», — комментируют фотографии петербуржцы.