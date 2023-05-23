Звуковая инсталляция, фортепианный концерт от солиста Tesla Boy и лекции об архитектуре: в бывшем Левашовском хлебозаводе открывается культурный центр

Первых гостей примут уже 10 июня. В этот день куратор-искусствовед Дмитрий Ренанский и композитор Владимир Раннев представят премьеру звуковой инсталляции «Левашовский хлебозавод. Активируя пространство». Музыкальную программу на Левашовском хлебозаводе откроет фортепианный концерт Антона Севидова, солиста группы Tesla Boy. А все лето в пространстве будут проводить лекции об архитектуре (в том числе и от Марии Элькиной), концерты, совместный выставочный проект с фондом современного искусства Ruarts и другие события.
«В сквере перед центральным входом посетители услышат первую часть инсталляции, посвященную истории хлебозавода — ее ключевые факты стали литературной основой пьесы Раннева, звучащей из динамиков в исполнении хора Festino. Вторая часть инсталляции разместится в «Творческой котельной»: здесь музыка композитора вступит в диалог с исторической архитектурой, с ее гармониями и диссонансами, превратив встречу с этим важным для города пространством во впечатляющий чувственный опыт», — рассказали в пресс-службе группы RBI (компания выступила в качестве инвестора реконструкции).
Музыкальную программу на Левашовском хлебозаводе откроет фортепианный концерт Антона Севидова, солиста группы Tesla Boy. Далее, на протяжении десяти месяцев, с сентября 2023 по июнь 2024 года, пространство Левашовского хлебозавода будет центром академической музыки в Петербурге.
С осени международный музыкальный проект Pianissimo организует цикл из 24 концертов молодых звезд академической музыки. Среди них — лауреаты конкурса имени Чайковского — Дмитрий Маслеев, Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов, победитель международного фортепианного конкурса в Сиднее Андрей Гугнин и молодые таланты.
Кинопрограмму, которую организуют летом, будет курировать команда кинотеатра Центра изучения конструктивизма «Зотов», расположенного в здании-памятнике, бывшем Хлебозаводе имени Зотова в Москве.
А в лектории и гостиной от Masters летом стартует специальная образовательная программа, посвященная архитектуре конструктивизма, с ведущими архитектурными критиками города, среди которых Мария Элькина, Вадим Басс, Ксения Малич и другие.
«В августе программу летнего сезона продолжит выставочный проект Masters совместно с крупнейшим фондом содействия развитию современного искусства в России Ruarts. В рамках этого партнерства откроется выставка Михаила Розанова, посвященная архитектурным ландшафтам Петербурга, которая продлится до сентября», — добавили в компании.
Новый культурный центр на территории «Левашовского хлебозавода» объединит в себе общественные зоны — сквер и площадь — и основную часть здания общей площадью около 1000 квадратных метров. Одно из главных событийных пространств центра — «Творческая котельная» — многофункциональный зал цилиндрической формы с 13-метровым куполом в помещении бывшей котельной хлебозавода, оснащенный современным акустическим, световым и видеооборудованием.
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