Звуковая инсталляция, фортепианный концерт от солиста Tesla Boy и лекции об архитектуре: в бывшем Левашовском хлебозаводе открывается культурный центр

«В сквере перед центральным входом посетители услышат первую часть инсталляции, посвященную истории хлебозавода — ее ключевые факты стали литературной основой пьесы Раннева, звучащей из динамиков в исполнении хора Festino. Вторая часть инсталляции разместится в «Творческой котельной»: здесь музыка композитора вступит в диалог с исторической архитектурой, с ее гармониями и диссонансами, превратив встречу с этим важным для города пространством во впечатляющий чувственный опыт», — рассказали в пресс-службе группы RBI (компания выступила в качестве инвестора реконструкции).

Музыкальную программу на Левашовском хлебозаводе откроет фортепианный концерт Антона Севидова, солиста группы Tesla Boy. Далее, на протяжении десяти месяцев, с сентября 2023 по июнь 2024 года, пространство Левашовского хлебозавода будет центром академической музыки в Петербурге.

С осени международный музыкальный проект Pianissimo организует цикл из 24 концертов молодых звезд академической музыки. Среди них — лауреаты конкурса имени Чайковского — Дмитрий Маслеев, Дмитрий Шишкин и Константин Емельянов, победитель международного фортепианного конкурса в Сиднее Андрей Гугнин и молодые таланты.

Кинопрограмму, которую организуют летом, будет курировать команда кинотеатра Центра изучения конструктивизма «Зотов», расположенного в здании-памятнике, бывшем Хлебозаводе имени Зотова в Москве.