В Петербурге откроется первая в России библиотека с технологией автоматизированного поиска

«Впервые в России здесь будет реализован проект, который называется «Книжный луч7. Это автоматизированный поиск книги от станции книговыдачи до полки, на которой эта книга стоит. Если человек использует еще и AR (дополненная реальность), то в этом случае будет указана и ячейка, на которой книга стоит. То есть у человека будет возможность самостоятельно в телефоне выстроить путь от станции книговыдачи до ячейки. Чтобы повысить сервис, у нас впервые в России будет представлена такая технология автоматизированного поиска», — рассказала руководитель библиотечно-культурного центра (БКЦ) «Нота» Виктория Курачева.



Представители организации также рассказали, как изменится учреждение после реновации. На месте детской библиотеки №1, которая существовала в Красногвардейском районе с 1976 года, откроется БКЦ «Нота», наполненный совершенно другими смыслами. Вместо читальных залов коворкинги, на стеллажах экраны с нейросетью, а привычную тишину заполнит музыка.



Библиотека будет полностью автоматизированной. Помимо поиска книг с помощью дополненной реальностью, посетители будут сами записывать на себя книги на станции книговыдачи с помощью системы распознавания лица. «"Это некая концепция третьего места, куда человек приходит с пользой провести время и поработать с ноутбуком. В библиотеке будет реализована серия тематических коворкингов», — заявила Курачева.



Здание центра поделят на тематические зоны: музыкальная, где люди смогут поработать с нотным фондом и музыкальной литературой, поэтический коворкинг, где будут проходить поэтические встречи. Еще одним пространством станет печатный коворкинг, где можно будет создавать свои собственные малотиражные книги. Также будет коворкинг для мам, куда они смогут приходить с маленькими детьми, чтобы поработать, а ребенок в это время сможет поиграть. Еще одним пространством станет зал искусств, здесь будет VR-оборудование.



Открытие центра запланировано на ноябрь этого года.



В особняке Брюллова заработает креативное пространство в 2024 году. На первом этаже заброшенного памятника на Кадетской линии В.О., 21 разместят точки общепита и ретейла, на верхних этажах появятся офисы (коворкинг) и экспозиция по истории особняка и города.