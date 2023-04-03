В особняке Брюллова заработает креативное пространство в 2024 году

Сейчас завершают разработку проекта, который перейдет на согласование в КГИОП в ближайшее время. Об это рассказал основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин на заседании президиума СПб ГО ВООПИиК. Эта компания займется займется реставрацией и дальнейшей эксплуатацией памятника.

На первом этаже собираются сделать место для общепита и ретейла, на верхних этажах — офисы (коворкинг) и экспозицию по истории особняка и города. Во внутреннем дворе на месте разрушенного флигеля предлагают сделать временную постройку, которую будут использовать под общепит. Также рассматривается вариант, при котором здание, которое выходит на Кадетскую линию и Тучков переулок, сделают проходным.

Проект в целом вызвал одобрение. Однако архитектор Никита Явейн предложил убрать люкарны, появившиеся в советское время. «Самое страшное — когда здание без хозяина. Любой самый плохой хозяин — лучше. Если самый варвар, вандал включил тепло и фанерой забил окна, то он уже молодец. Вроде бы мы не согласовываем никаких пристроек, надстроек, строительство во дворе восьмиэтажных домов, в большом объеме разборок с непонятными целями — уже можно успокоиться», — отметил архитектор Никита Явейн для «Делового Петербурга».

Напомним, в 2022 году здание передано Смольным по программе льготной аренды. Работы, курировать которые будет идеолог кластеров «Голицын Лофт», «Архитектор» и «Флигель» Александр Басалыгин, должны занять не более 7 лет.