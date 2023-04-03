В особняке Брюллова заработает креативное пространство в 2024 году

На первом этаже заброшенного памятника на Кадетской линии В.О., 21 разместят точки общепита и ретейла, на верхних этажах появятся офисы (коворкинг) и экспозиция по истории особняка и города. Во внутреннем дворе на месте утраченного флигеля предлагают сделать временную постройку, которую будут использовать под общепит. На восстановление здания планируют потратить до 200 млн рублей.
Сейчас завершают разработку проекта, который перейдет на согласование в КГИОП в ближайшее время. Об это рассказал основатель BS Art Development Group Александр Басалыгин на заседании президиума СПб ГО ВООПИиК. Эта компания займется займется реставрацией и дальнейшей эксплуатацией памятника.
На первом этаже собираются сделать место для общепита и ретейла, на верхних этажах — офисы (коворкинг) и экспозицию по истории особняка и города. Во внутреннем дворе на месте разрушенного флигеля предлагают сделать временную постройку, которую будут использовать под общепит. Также рассматривается вариант, при котором здание, которое выходит на Кадетскую линию и Тучков переулок, сделают проходным.
Проект в целом вызвал одобрение. Однако архитектор Никита Явейн предложил убрать люкарны, появившиеся в советское время. «Самое страшное — когда здание без хозяина. Любой самый плохой хозяин — лучше. Если самый варвар, вандал включил тепло и фанерой забил окна, то он уже молодец. Вроде бы мы не согласовываем никаких пристроек, надстроек, строительство во дворе восьмиэтажных домов, в большом объеме разборок с непонятными целями — уже можно успокоиться», — отметил архитектор Никита Явейн для «Делового Петербурга».
Напомним, в 2022 году здание передано Смольным по программе льготной аренды. Работы, курировать которые будет идеолог кластеров «Голицын Лофт», «Архитектор» и «Флигель» Александр Басалыгин, должны занять не более 7 лет.
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