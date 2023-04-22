18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

На Кирочной улице открылось новое общественное пространство «Фабрика»

Поделиться:

Там разместятся фудхолл на 12 точек, бутики, коворкинг, двор со сценой и танцплощадкой для проведения концертов летом, а также террасы и арт-зоны для фотографий.

Фото: социальные сети общественного пространства «Фабрика»

Новый кластер расположился на территории бывшей прачечной, относившейся к фабрике имени Бебеля. Дизайн пространства на Кирочной, 67 разработало бюро Kidz. Сообщается, что одновременно на территории смогут находиться более 750 человек.

Организаторы также обещают озеленить дворовую территорию к 1 мая. для благоустройства дворовой территории и озеленения внутреннего двора привлекли ландшафтную компанию, концепция была дополнена крупномерными деревьями.

Ранее мы также рассказывали, что Анненкирхе откроет новое креативное пространство в квартале «Брусницын». В помещении на 1 тысячу квадратных метров на Кожевенной линии будут проводить выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: