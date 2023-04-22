На Кирочной улице открылось новое общественное пространство «Фабрика»

Новый кластер расположился на территории бывшей прачечной, относившейся к фабрике имени Бебеля. Дизайн пространства на Кирочной, 67 разработало бюро Kidz. Сообщается, что одновременно на территории смогут находиться более 750 человек.

Организаторы также обещают озеленить дворовую территорию к 1 мая. для благоустройства дворовой территории и озеленения внутреннего двора привлекли ландшафтную компанию, концепция была дополнена крупномерными деревьями.

Ранее мы также рассказывали, что Анненкирхе откроет новое креативное пространство в квартале «Брусницын». В помещении на 1 тысячу квадратных метров на Кожевенной линии будут проводить выставки, концерты и другие культурные мероприятия.