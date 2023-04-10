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Урбанистика

Анненкирхе откроет новое креативное пространство в квартале «Брусницын»

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В помещении на 1 тысячу квадратных метров на Кожевенной линии будут проводить выставки, концерты и другие культурные мероприятия. Первой заработает экспозиция «Апокалипсис», посвященная Судному дню.

Визуализации предоставлены архитектурным бюро KLAUZURAspb

Пространство собираются открыть в июле 2023 года. Посетителям представят выставку под названием «Апокалипсис», посвященную Судному дню. Также в планах открыть кофейню и сувенирные лавки с фирменным христианским мерчем.

Как пишет РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу Анненкирхе, здание церкви на Кирочной улице закроют на реставрацию летом 2024 года. «До закрытия там будут продолжаться выставки, концерты и богослужения. После реставрации также планируется возобновление всей деятельности», — уточнили в лютеранской церкви.

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