В реконструированном Левашовском хлебозаводе появится общественное пространство и «блокадная комната»

Реконструкция заняла четыре года у группы RBI. За это время снесли самые поздние пристройки, искажавшие внешний вид памятника, заменили аварийные конструкции, уложили новую кровлю и установили перекрытия на нескольких корпусах. Часть исторических конструкций усилили, фасады отреставрировали и заменили окна.

В 2023 году здесь планируют открыть офисные помещения и новое городское культурно-деловое пространство. В него будут входить многофункциональный зал-лекторий с амфитеатром в огромном круглом объеме бывшей котельной (высота свода 13 метров!). По задумке авторов проекта, там можно проводить театрализованные постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты, выставки.

Также в здании планируют разместить учебные классы для детей и взрослых, в фойе с центральной ротондой — выставочная площадка с постоянной экспозицией, посвященной истории хлебозавода, и ресторан.

Кроме того, «сердцем» всего проекта станет «блокадная комната» — камерное пространство в 70 квадратных метров, где гостям предстоит испытать эмоциональное погружение в историю ленинградской блокады.

Сейчас благоустраивают прилегающую территорию. Со стороны Большой Зелениной улицы возле здания обустраивают новый городской сквер, со стороны Левашовского проспекта появится пешеходная площадь. Открытие культурно-делового пространства намечено на первое полугодие 2023 года.