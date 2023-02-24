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Урбанистика

Петербургу одобрили строительство Витебской развязки

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Она позволит подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали скоростного движения. Кроме этого, городу также одобрили обновление инфраструктуры и приобретение подвижного состава. Проекты обсудили во время встречи Александра Беглова и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Фото: Shutterstock.com

«Санкт Петербургу одобрены заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки, которая позволит подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали скоростного движения», — цитирует ТАСС Файзуллина. Также на встрече чиновники обсудили планы на этот год. Среди них - реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», а также программы «Стимул», которая предполагает субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Еще в городе планируется строительство первого этапа второй нитки Главного канализационного коллектора северной части Петербурга.

Губернатор города отметил, что городу постепенно удается ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой в новых районах за счет внутреннего бюджета, федерального финансирования, использования механизмов государственно-частного партнерства, а также работе с инвесторами и застройщиками. «В 2025 году сможем перейти на плановое строительство - будем строить то, что необходимо городу и его жителям», — подытожил Беглов.

В Петербурге появится самый большой каток в мире. Беглов и Миллер согласовали масштабный проект. Площадь катка в общественном пространстве «Флагшток» у «Газпром Арены» будет составлять 22,5 тысяч квадратных метров. Это в восемь (!) раз больше, чем есть сейчас (2,9 тысячи квадратных метров).

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