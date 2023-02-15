В Петербурге появится самый большой каток в мире. Беглов и Миллер согласовали масштабный проект

Проекты «Газпрома» в ходе рабочей встречи обсудили губернатор Александр Беглов и глава монополии Алексей Миллер. Особое внимание уделили реализации проектов компании по развитию комфортной городской среды, рассказали в пресс-службе Смольного.

На встрече обсудили также уже начатые и будущие проекты. Так, в северной части Петербурга «Газпром» формирует новый морской фасад — от стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове до «Лахта Центра». Единая зона объединит в себе спортивные площадки, зоны для прогулок, отдыха и проведения мероприятий.

Также компания планирует реализовать проекты реновации территорий Центральной ТЭЦ в историческом центре, которую выводят из эксплуатации. Там разместят культурное и спортивное пространство, детские и деловые зоны.

Ранее представили концепцию самого большого катка в мире, который появится в Петербурге. Ледовое пространство с видом на Финский залив планируют расширить почти в 8 раз — с 2,9 до 22,5 тысяч квадратных метров. Здесь также появится видовая ледовая дорожка длиной 670 метров, которая соединит действующий каток с дополнительным участком площадью 11 тысяч квадратных метров.