Самые важные архитектурные утраты Петербурга за последние 20 лет: выбор экспертов

СКК

Выбор Александра Семенова, Даниила Веретенникова, Георгия Снежкина, Никиты Явейна и Марии Элькиной

Спортивно-концертный комплекс построили к Олимпиаде-80 по проекту мастерской №5 ЛЕНЗНИИЭП под руководством архитекторов Чайко и Баранова. В нем играла свой первый стадионный концерт группа «Кино» в 1988 году, а в 1984-м «Зенит» стал чемпионом. За 2010 год СКК заработал 60 млн рублей, при этом кредиторская задолженность достигла 100 млн рублей. СКК нуждался в масштабном восстановлении, а в Петербурге уже открыли Ледовый дворец, «Сибур Арену» и «Газпром Арену».

В мае 2018 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение о реконструкции СКК с президентом хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко. К Чемпионату мира по хоккею 2023 года на основе комплекса хотели сделать многофункциональную арену на 20 тысяч зрителей, но планам не суждено было сбыться. На заседании Градостроительного совета Петербурга объявили: здание подлежит только сносу, на его месте построят новый стадион. В 2020 году СКК демонтировали, скоро горожане увидят новый комплекс.

«Это первое в мире сооружение, укрытое стальной предварительно напряженной мембраной — новое слово в конструкциях большепролетных сооружений, разработанное инженерами ЛенЗНИИЭП Олегом Курбатовым и Юрием Елисеевым. Стальной диск толщиной всего 6 миллиметров перекрывал зал диаметров 160 метров. В пространстве разместили футбольное поле и конькобежную дорожку. На арене можно было проводить соревнования по 14 видам спорта. На международном конгрессе 1988 года в Париже СКК признали одним из самых выдающихся сооружением XX века наравне с тоннелем под Ла-Маншем. Сегодня подобные решения используют часто, на многих объектах, включая олимпийские, но тогда это было уникально», — подчеркивает руководитель «Студии 44» Никита Явейн.

«Модернистская "шайба" была символом района и его визуальным центром. Комплекс без преувеличения можно было назвать иконой советского модернизма. Форма напрямую связана с функцией, а в конструкции здания использованы передовые инженерные находки. С архитектурно-градостроительной точки зрения значение СКК для наследия XX века не менее важно, чем Александринского театра для XIX века», — заключает искусствовед, автор телеграм-канала «Русский камамбер» Александр Семенов.