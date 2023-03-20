Самые важные архитектурные утраты Петербурга за последние 20 лет: выбор экспертов

«Cобака.ru» попросила архитектурного критика и автора телеграм-канала «Город, говори» Марию Элькину, основателя архитектурного бюро «Хвоя» Георгия Снежкина, искусствоведа и автора телеграм-канала «Русский камамбер» Александра Семенова, архитектора-градопланировщика бюро MLA+ Даниила Веретенникова и члена градостроительного совета города, руководителя архитектурного бюро «Студии 44» Никиту Явейна выделить главные городские утраты и возможные в скором времени потери, начиная с нулевых, и рассказывает историю этих мест.
Летний сад
Выбор Марии Элькиной
Любимое детище Петра I, над которым работали русские и иностранные архитекторы и садовники: Матвеев, Трезини, Леблон, Шлютер, Земцов, Растрелли, Роозен, Шредер и другие. Сад был центром политической и официальной жизни, придворных церемониалов и торжеств. С 2009 по 2011 год он переживал комплексную реставрацию: специалисты восстановили историческую планировку, заменили больные деревья новыми, воссоздали с нуля фонтаны, засыпанные еще 1780-х, оригинальные скульптуры переместили в музей, а в сад вернули копии. Многие петербуржцы были разочарованы реставрацией и склонялись к тому, что памятник больше стал походить на Диснейленд.
«Летний сад достался нам к 2000-м во многим таким, каким он был в XIX веке. Без преувеличения многие поколения петербуржцев помнили его более или менее одним и тем же. Несмотря на то, что большую часть сооружений XVIII века намеренно не сохранили, это была достопримечательность, сопоставимая по важности с Эрмитажем. Идею “возвращения” сада к состоянию петровского времени впервые озвучили еще в 1940-е годы, но даже тогда она казалась чересчур радикальной. Современные нормы сохранения наследия и вовсе не допускают подобного “воссоздания” утраченных памятников, тем более за счет уничтожения аутентичного, пусть даже и более позднего, ландшафта. Из главного городского сада, который в первую очередь был местом прогулок местных жителей, сделали туристический аттракцион довольно низкого качества», — заключает Мария Элькина.
СКК
Выбор Александра Семенова, Даниила Веретенникова, Георгия Снежкина, Никиты Явейна и Марии Элькиной
Спортивно-концертный комплекс построили к Олимпиаде-80 по проекту мастерской №5 ЛЕНЗНИИЭП под руководством архитекторов Чайко и Баранова. В нем играла свой первый стадионный концерт группа «Кино» в 1988 году, а в 1984-м «Зенит» стал чемпионом. За 2010 год СКК заработал 60 млн рублей, при этом кредиторская задолженность достигла 100 млн рублей. СКК нуждался в масштабном восстановлении, а в Петербурге уже открыли Ледовый дворец, «Сибур Арену» и «Газпром Арену».
В мае 2018 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал соглашение о реконструкции СКК с президентом хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко. К Чемпионату мира по хоккею 2023 года на основе комплекса хотели сделать многофункциональную арену на 20 тысяч зрителей, но планам не суждено было сбыться. На заседании Градостроительного совета Петербурга объявили: здание подлежит только сносу, на его месте построят новый стадион. В 2020 году СКК демонтировали, скоро горожане увидят новый комплекс.
«Это первое в мире сооружение, укрытое стальной предварительно напряженной мембраной — новое слово в конструкциях большепролетных сооружений, разработанное инженерами ЛенЗНИИЭП Олегом Курбатовым и Юрием Елисеевым. Стальной диск толщиной всего 6 миллиметров перекрывал зал диаметров 160 метров. В пространстве разместили футбольное поле и конькобежную дорожку. На арене можно было проводить соревнования по 14 видам спорта. На международном конгрессе 1988 года в Париже СКК признали одним из самых выдающихся сооружением XX века наравне с тоннелем под Ла-Маншем. Сегодня подобные решения используют часто, на многих объектах, включая олимпийские, но тогда это было уникально», — подчеркивает руководитель «Студии 44» Никита Явейн.
«Модернистская "шайба" была символом района и его визуальным центром. Комплекс без преувеличения можно было назвать иконой советского модернизма. Форма напрямую связана с функцией, а в конструкции здания использованы передовые инженерные находки. С архитектурно-градостроительной точки зрения значение СКК для наследия XX века не менее важно, чем Александринского театра для XIX века», — заключает искусствовед, автор телеграм-канала «Русский камамбер» Александр Семенов.
Здание терминала Пулково-1
Выбор Марии Элькиной, Георгия Снежкина и Никиты Явейна
Модернистский терминал аэропорта возвели по проекту архитектора Александра Жука и открыли в 1973 году. Главной архитектурной особенностью сооружения стали пять конусообразных световых фонарей (из-за чего в народе его прозвали «Пять стаканов»). Перекрытие центральной части зала, подвешенное к грибовидным опорам на стальных тросах, по праву считали достижением инженерной мысли. Пассажиры могли легко ориентироваться в пространстве аэропорта. Например, из терминала можно было попасть сразу на взлетное поле, к выходу вел траволатор. За эту работу Жук был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.
В XXI века решили кардинально изменить аэропорт. В сентябре 2007 года по итогам международного архитектурного конкурса определили концепцию нового пассажирского терминала — выиграл проект британского бюро Grimshaw. В 2013 году аэровокзал построили. Уже через год «Пять стаканов» перестали использовать. Последние два года активно обсуждают снос здания ради современного терминала. При этом Смольный подчеркивает: с функциональной точки зрения сохранить здание практически нереально.
«Снос аэровокзала Пулково — невосполнимая потеря для города. Произведение Александра Жука по своей выразительности и безупречной функциональности признано эталоном ленинградского модернизма. Композиция здания хорошо отражает конструктивные и художественные возможности железобетона, а над плоской крышей возвышаются пять "опрокинутых стаканов", наполняющих здание светом. Это один из лучших интерьеров в Петербурге второй половины XX века», — заключает руководитель «Студии 44» Никита Явейн.
Гостиница «Северная корона»
Выбор Александра Семенова и Даниила Веретенникова
Самый известный и дорогой долгострой начали возводить еще в 1988 году по заказу Госкомтуризма СССР по проекту петербургского архитектора Марка Рейнберга. Это была гостиница на 247 номеров с бассейном, конференц-залом, фитнес-клубом, барами и ресторанами на месте снесенных дореволюционных Карповских бань, доходного дома Михаила Еремеева и еще одного здания XIX века.
После развала СССР Госстуризма не стало, югославский подрядчик прекратил работы. В 1992 году недостроенный отель передали в частную собственность, основным пакетом акций владел банк «Санкт-Петербург». В 1995 году проект был готов на 90%. Тогда же здесь прошел банкет в честь пятилетия банка и по случаю скорого открытия отеля, после которого скончался его участник владыка Иоанн. В народе здание считали проклятым из-за многочисленных трагических случаев, длительного строительства и гибели митрополита. В 2019 году по решению нового владельца отель снесли.
«Несколько десятилетий постмодернистский силуэт здания определял облик набережной Карповки. В проекте соединили многие популярные архитектурные элементы постсоветской эпохи: стеклянные эркеры, арки, мансарды и даже интерьерную ротонду. Гостиница могла бы стать одним из самых крупных объектов периода капиталистического романтизма, но история распорядилась иначе. Уничтожение долгостроя стало символическим концом эпохи постмодернизма в России», — отмечает Александр Семенов.
Ленэкспо, павильон № 6
Выбор Александра Семенова и Даниила Веретенникова
Здание построено по проекту архитекторов Владимира Фрайфельда и Дмитрия Седакова (мастерская №13 ЛенНИИпроект) в 1990 году. В начале 2022 года архитектурное бюро «Литейная часть-91» представила проект ЖК «Морская резиденция» на территории «Ленэкспо», который не предполагал сохранение выставочного павильона. По дате постройки корпус нельзя отнести к объектам культурного наследия, уже в апреле прошлого года его снесли.
«Павильон №6 — редчайший по смелости и архитектурной выразительности образец постмодернизма в Петербурге. В те времена «титульным» стилем по-прежнему был модернизм, поэтому все, что построено в игриво-ироничной постмодернистской манере, тогда выглядело пижонством. Памятники этого круга в нашем городе настолько редки, практически единичны, что каждый из них безусловно нуждается в охране. Шестой павильон среди всех был, пожалуй, лучшим», — заключает Даниил Веретенников.
Тучков буян
Выбор Георгия Снежкина и Марии Элькиной
Местность, ограниченная набережной Малой Невы, площадью Лихачева, Тучковым мостом и проспектом Добролюбова с новостройками конца XIX — начала XXI веков. Внутри территории расположены памятник ленинградского модернизма стадион «Юбилейный», два современных здания бизнес-центра, рядовая постройка начала XX века. Здесь будет возведен Дворец танца Бориса Эйфмана. К Неве ближе к Тучковому мосту выходит фасад здания пеньковых складов времен Екатерины II.
Парк на этом месте хотели устроить дважды. Первый раз — в 1913 году, тогда предлагали разбить на набережной регулярные сады и достроить на Добролюбова здание, симметричное пеньковым складам. Второй раз — Николаем Барановым в 1940-е. Однако вместо этого на территории парка был построен Институт прикладной химии. После того, как его снесли в начале 2010-х, здесь хотели возвести жилые кварталы с театром Бориса Эйфмана, потом — комплекс зданий судов.
В 2019 году рядом с театром Эйфмана предложили разбить парк мирового уровня. Сегодня судебный квартал и парк «Тучков буян» в совокупности строят 11 лет. Пока на участке возвели всего два здания — часть театра танца Бориса Эйфмана и инженерно-технический блок с паркингом. До сих пор нет четкого ответа от города: будет ли на территории парк или нет. В январе прошлого года Русская служба BBC заявила: Владимир Путин распорядился отменить проект парка и достроить судебный квартал.
«Еще в 1945 году главный архитектор города Николай Баранов предлагал сделать сквозную зеленую зону вокруг всей Петроградской стороны, начиная от островов и заканчивая Авророй, включая Александровский парк. Так Петровская коса вместе с Тучковым буяном могла бы стать зеленым коридором, соединяющим центр Петербурга с Крестовским, Елагиным островами и в целом с северными районами города. До недавних пор эта идея могла быть реализована, но теперь возможность утрачена», — подчеркивает Георгий Снежкин.
Строительство «Газпром Арены»
Стадион имени Кирова
Выбор Георгия Снежкина и Марии Элькиной
Строительство одного из самых больших стадионов в мире по проекту архитектора Александра Никольского стартовало еще в 1932 году, но было прервано из-за Великой Отечественной войны. Возвели спортивный объект только в 1950 году и назвали в честь первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Кирова. Здесь провели матчи футбольного турнира Олимпиады-80, Игры доброй воли в 1994 году. Сооружение стало памятником истории и культуры федерального значения, но в 2006 году его исключили из перечня, а к 2007 году снесли. Сегодня на его месте расположена «Газпром Арена».
«СКК и стадион имени Кирова — очень похожие потери. Оба сооружения уникальны, а снос не был вызван практической необходимостью. Их вполне можно было приспособить для комфортного современного использования», — отмечает Георгий Снежкин.
«На месте стадиона имени Кирова построили объект с лучшими техническими характеристиками, но советский спортивный комплекс очень удачно был вписан в парк. Сегодня мы потеряли эту продуманную органичную среду», — подчеркивает Мария Элькина.
Дворец культуры им. Первой пятилетки
Выбор Даниила Веретенникова и Марии Элькиной
Образец конструктивизма возвели на месте Литовского рынка по проекту Джакомо Кваренги в 1930 годах. Его авторами стали архитекторы Николай Митурич и Василий Макашов. В 1955 году здание перестроили по канонам сталинского ампира Митурич, Фейнберг и Горбачев. Так в ДК культуры имени Первой пятилетки организовали зрительный зал на 1000 человек, фойе, правление, библиотека, буфет, шахматный зал, комнаты для кружков и секций, кинозал на 400 мест, учебные классы и репетиционные залы для художественных кружков. В нем выступали Ольга Берггольц, Булат Окуджава, Юрий Герман, Аркадий Райкин. В 2005 году здание снесли, а вместо него построили вторую сцену Мариинского театра.
«Вместо невыдающегося, но контекстуального образца сталинского неоклассицизма с конструктивистским прошлым, петербуржцы имеют диссонирующую Вторую сцену Мариинского театра. Изначально новое здание должны были возвести по проекту победителя международного архитектурного конкурса Доменико Перро, однако от концепции отказались. Взамен в закрытом режиме был выбран проект канадской студии Diamond Schmitt Architect, который нашел отклик далеко не у всех горожан», — рассказывает архитектор-градопланировщик бюро MLA+ Даниил Веретенников.
«Потеря кажется серьезной, потому что новое здание оказалось не интересным, качество архитектуры не соответствует его статусу. Если бы мы увидели на этом месте новую городскую достопримечательность, жалеть было бы не о чем», — заключает Мария Элькина.
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