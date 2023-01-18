25 телеграм-каналов об архитектуре и урбанистике

«Собака.ru» совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» выбрала телеграм-каналы об урбанистике, транспорте и архитектуре, на которые важно подписаться обычным горожанам и экспертам.
О Петербурге (преимущественно!)
1,2 тысяч подписчиков
Канал от издательского дома «Собака.ru» для жителя мегаполиса будущего: общественные пространства, экология, альтернативный транспорт, бизнес нового поколения и редевелопмент территорий. Ежедневно — колонки экспертов, интервью, новости и другие материалы.
1,3 тысяч подписчиков
Канал ведущего транспортного инженера бюро OTS Lab из Петербурга Дмитрия Баранова о велопешеходной инфраструктуре, транспортном планировании и тактическом урбанизме. Простым языком о сложном.
«Город, говори (Мария Элькина)»
Около тысячи подписчиков
Архитектурный критик Мария Элькина рассказывает, как меняется и должен меняться Петербург и другие города: справедливая (и с большой любовью!) критика проектов, прямые эфиры, рекомендации любопытных статей и непопулярное мнение.
Около тысячи подписчиков
Канал об архитектуре, урбанистике, прошлом и будущем Петербурга. Конструктивная критика, полезные рекомендации, актуальные новости и архивные материалы.
«Вороньи мысли»
Менее тысячи подписчиков
Урбанист, магистрант Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Данил Воронин публикует заметки о городской среде и личном опыте активизма.
Менее тысячи подписчиков
Урбанист, транспортный эксперт Георгий Фролов пишет о проблемах и достижениях в сфере транспорта в Петербурге. Легко читать, а для наглядности есть таблицы и инфографика. Автор публикует посты редко, но метко.
Выбор института «Стрелка»
Около 7 тысяч подписчиков
Канал о том, как данные и технологии помогают городам стать удобнее для жизни. Временно на паузе.
6,6 тысяч подписчиков
Эксперт Университета гражданской культуры, преподаватель образовательной программы Института «Стрелка» до 2015 года, Куба Снопек ведет канал о противоречиях, которые мы встречаем в городе ежедневно.
3,8 тысяч подписчиков
Канал фонда сохранения исторического наследия «Внимание». В нем собраны новости об актуальной деятельности организации: восстановление старинных дверей, фасадов, вывесок и зданий по всей России.
6,6 тысяч подписчиков
Канал о феминистских подходах в работе с городским пространством.
2,4 тысяч подписчиков
Канал урбанистки Юлии Родиковой об актуальных новостях, критике новых и старых проектов, полезных ссылках и материалах.
Менее тысячи подписчиков
Канал, где можно найти полезные ссылки на аналитику и материалы, связанные с урбанистикой и территориальным развитием.
Популярные
88, 7 тысяч подписчиков
Известный паблик-сторожила. «Наши ценности — наследие и подлинность» — такой слоган придумали для канала краеведы о главе с историком и москвоведом Павлом Гнилорыбовым. В нем публикуют фотографии и заметки об отечественной архитектуре, внутреннем туризме, сохранении исторических зданий и Москве. Эксперт часто выступает с лекциями о сохранении культурного наследия в разных городах и странах.
«ШЭР/ Шеринг. Экология. Рациональность»
61,1 тысяч подписчиков
Канал о том, как будет меняться городская среда и экологическая обстановка разных стран в ближайшем будущем. Ежедневно команда проекта делится самыми интересными новостями из области урбанистики, зеленого транспорта и осознанного образа жизни.
20, 9 тысяч подписчиков
«За мир, трамвай, пешеходные переходы, велодорожки и качели. Против заборов, человейников, шулиц и прочей грусти»: урбанист и блогер Аркадий Гершман пишет об изменениях городской среды не только в России, но и в мире.
18, 9 тысяч подписчиков
Архитектурная журналистка Ася Зольникова собирает все свои мысли об окружающих зданиях в один канал. Здесь и о ретрофутуристических киосках в странах Восточного блока, и о Национальной библиотеке Франции, и об Александровском дворце после реставрации, и рекомендации, как погрузиться в культуру российского стрит-арта.
17,5 тысяч подписчиков
Канал об урбанистике, архитектуре, транспорте. Городские практики, актуальные новости, урбанистические мемы и стрит-арт — вот, что можно здесь найти.
8,8 тысяч подписчиков
Канал авторов термина «капиталистический романтизм». Даниил Веретенников и Александр Семенов рассказывают об «уродливых зданиях» 1990-2000-х в разных городах. Часто проводят экскурсии, организовывают лекции в Петербурге. Недавно выпустили книгу вместе с соавтором термина Даниилом Малышевым «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга». Это пять маршрутов: Васильевский и Безымянный острова, Выборгская и Петроградская стороны, Центральный и Южные районы.
5, 7 тысяч подписчиков
Социолог и урбанист Петр Иванов содержательно пишет о жизни городов — неравенство и благоустройство, умный город, урбанистика в России и мире, делится новыми статьями, которые нам всем стоит прочесть.
4,1 тысяч подписчиков
Основательница youtube-канала «Архиблог» и архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая в своем канале делает обзоры самых интересных новостроек, публикует интервью с архитекторами и рецензии на новые книги. Кстати, недавно у Анны вышла новая книга «Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. Путеводитель» — исследование зданий, возведенных в последние 30 лет в городе.
3,5 тысяч подписчиков
Канал онлайн-издания об архитектуре. Здесь собраны актуальные новости, проекты, события.
3,7 тысяч подписчиков
Канал о транспорте и городских данных ведет урбанист и специалист по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко.
3, 7 тысяч подписчиков
Городской исследователь и фольклорист, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский ведет канал о жизни городов, делится научными статьями, книгами и фильмами, анонсирует конференции и рассказывает о внутренней кухне городских исследований.
2, 8 тысяч подписчиков
Архитектор Лена Пудова рассказывает об урбанистике, городских инициативах, карьере, делится новостями и анонсами, разбирает рекламу разных девелоперов.
Около 2 тысяч подписчиков
Канал ведущего журнала страны об архитектуре, градостроительстве, строительных технологиях и дизайне. Здесь можно увидеть новые и хорошо известные проекты, комментарии экспертов.
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