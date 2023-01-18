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Урбанистика

25 телеграм-каналов об архитектуре и урбанистике

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«Собака.ru» совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» выбрала телеграм-каналы об урбанистике, транспорте и архитектуре, на которые важно подписаться обычным горожанам и экспертам.

Roman Samborskyi

О Петербурге (преимущественно!)

«Петербург будущего»

1,2 тысяч подписчиков

Канал от издательского дома «Собака.ru» для жителя мегаполиса будущего: общественные пространства, экология, альтернативный транспорт, бизнес нового поколения и редевелопмент территорий. Ежедневно — колонки экспертов, интервью, новости и другие материалы.

«Город в движении»

1,3 тысяч подписчиков

Канал ведущего транспортного инженера бюро OTS Lab из Петербурга Дмитрия Баранова о велопешеходной инфраструктуре, транспортном планировании и тактическом урбанизме. Простым языком о сложном.

«Город, говори (Мария Элькина)»

Около тысячи подписчиков

Архитектурный критик Мария Элькина рассказывает, как меняется и должен меняться Петербург и другие города: справедливая (и с большой любовью!) критика проектов, прямые эфиры, рекомендации любопытных статей и непопулярное мнение.

«Шпилька архитекторки»

Около тысячи подписчиков

Канал об архитектуре, урбанистике, прошлом и будущем Петербурга. Конструктивная критика, полезные рекомендации, актуальные новости и архивные материалы. 

«Вороньи мысли»

Менее тысячи подписчиков

Урбанист, магистрант Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Данил Воронин публикует заметки о городской среде и личном опыте активизма.

«Петербуржец в ДепТрансе»

Менее тысячи подписчиков

Урбанист, транспортный эксперт Георгий Фролов пишет о проблемах и достижениях в сфере транспорта в Петербурге. Легко читать, а для наглядности есть таблицы и инфографика. Автор публикует посты редко, но метко. 

Bushko Oleksandr / Shutterstock

Выбор института «Стрелка»

«Городские данные»

Около 7 тысяч подписчиков

Канал о том, как данные и технологии помогают городам стать удобнее для жизни. Временно на паузе. 

Urban Paradoxes 

6,6 тысяч подписчиков

Эксперт Университета гражданской культуры, преподаватель образовательной программы Института «Стрелка» до 2015 года, Куба Снопек ведет канал о противоречиях, которые мы встречаем в городе ежедневно.  

«Внимание»

3,8 тысяч подписчиков

Канал фонда сохранения исторического наследия «Внимание». В нем собраны новости об актуальной деятельности организации: восстановление старинных дверей, фасадов, вывесок и зданий по всей России.

«покажите ваши сити»

6,6 тысяч подписчиков

Канал о феминистских подходах в работе с городским пространством.

«УРБАНШИТ»

2,4 тысяч подписчиков

Канал урбанистки Юлии Родиковой об актуальных новостях, критике новых и старых проектов, полезных ссылках и материалах. 

«ссылки урбаниста»

Менее тысячи подписчиков

Канал, где можно найти полезные ссылки на аналитику и материалы, связанные с урбанистикой и территориальным развитием.

3Angle / Shutterstock

Популярные

«Архитектурные излишества»

88, 7 тысяч подписчиков

Известный паблик-сторожила. «Наши ценности — наследие и подлинность» — такой слоган придумали для канала краеведы о главе с историком и москвоведом Павлом Гнилорыбовым. В нем публикуют фотографии и заметки об отечественной архитектуре, внутреннем туризме, сохранении исторических зданий и Москве. Эксперт часто выступает с лекциями о сохранении культурного наследия в разных городах и странах.

«ШЭР/ Шеринг. Экология. Рациональность»

61,1 тысяч подписчиков

Канал о том, как будет меняться городская среда и экологическая обстановка разных стран в ближайшем будущем. Ежедневно команда проекта делится самыми интересными новостями из области урбанистики, зеленого транспорта и осознанного образа жизни.

«Город для людей»

20, 9 тысяч подписчиков

«За мир, трамвай, пешеходные переходы, велодорожки и качели. Против заборов, человейников, шулиц и прочей грусти»: урбанист и блогер Аркадий Гершман пишет об изменениях городской среды не только в России, но и в мире. 

«Домики»

18, 9 тысяч подписчиков

Архитектурная журналистка Ася Зольникова собирает все свои мысли об окружающих зданиях в один канал. Здесь и о ретрофутуристических киосках в странах Восточного блока, и о Национальной библиотеке Франции, и об Александровском дворце после реставрации, и рекомендации, как погрузиться в культуру российского стрит-арта. 

«Урбанина»

17,5 тысяч подписчиков

Канал об урбанистике, архитектуре, транспорте. Городские практики, актуальные новости, урбанистические мемы и стрит-арт — вот, что можно здесь найти.

«Клизма Романтизма»

8,8 тысяч подписчиков

Канал авторов термина «капиталистический романтизм». Даниил Веретенников и Александр Семенов рассказывают об «уродливых зданиях» 1990-2000-х в разных городах. Часто проводят экскурсии, организовывают лекции в Петербурге. Недавно выпустили книгу вместе с соавтором термина Даниилом Малышевым «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга». Это пять маршрутов: Васильевский и Безымянный острова, Выборгская и Петроградская стороны, Центральный и Южные районы. 

«Урбанизм как смысл жизни»

5, 7 тысяч подписчиков

Социолог и урбанист Петр Иванов содержательно пишет о жизни городов — неравенство и благоустройство, умный город, урбанистика в России и мире, делится новыми статьями, которые нам всем стоит прочесть.

«Архиблог Анны Мартовицкой»

4,1 тысяч подписчиков

Основательница youtube-канала «Архиблог» и архитектурный обозреватель Анна Мартовицкая в своем канале делает обзоры самых интересных новостроек, публикует интервью с архитекторами и рецензии на новые книги. Кстати, недавно у Анны вышла новая книга «Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. Путеводитель» — исследование зданий, возведенных в последние 30 лет в городе. 

«Archi.ru»

3,5 тысяч подписчиков

Канал онлайн-издания об архитектуре. Здесь собраны актуальные новости, проекты, события.

«Канал Алексея Радченко»

3,7 тысяч подписчиков

Канал о транспорте и городских данных ведет урбанист и специалист по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко. 

«Антрополог на районе»

3, 7 тысяч подписчиков

Городской исследователь и фольклорист, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский ведет канал о жизни городов, делится научными статьями, книгами и фильмами, анонсирует конференции и рассказывает о внутренней кухне городских исследований.

«Лена Пудова. Ваша ЛП»

2, 8 тысяч подписчиков

Архитектор Лена Пудова рассказывает об урбанистике, городских инициативах, карьере, делится новостями и анонсами, разбирает рекламу разных девелоперов.

«Проект Россия | prorus.ru»

Около 2 тысяч подписчиков

Канал ведущего журнала страны об архитектуре, градостроительстве, строительных технологиях и дизайне. Здесь можно увидеть новые и хорошо известные проекты, комментарии экспертов.

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