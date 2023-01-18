25 телеграм-каналов об архитектуре и урбанистике

О Петербурге (преимущественно!)

«Петербург будущего»

1,2 тысяч подписчиков

Канал от издательского дома «Собака.ru» для жителя мегаполиса будущего: общественные пространства, экология, альтернативный транспорт, бизнес нового поколения и редевелопмент территорий. Ежедневно — колонки экспертов, интервью, новости и другие материалы.

«Город в движении»

1,3 тысяч подписчиков

Канал ведущего транспортного инженера бюро OTS Lab из Петербурга Дмитрия Баранова о велопешеходной инфраструктуре, транспортном планировании и тактическом урбанизме. Простым языком о сложном.

«Город, говори (Мария Элькина)»

Около тысячи подписчиков

Архитектурный критик Мария Элькина рассказывает, как меняется и должен меняться Петербург и другие города: справедливая (и с большой любовью!) критика проектов, прямые эфиры, рекомендации любопытных статей и непопулярное мнение.

«Шпилька архитекторки»

Около тысячи подписчиков

Канал об архитектуре, урбанистике, прошлом и будущем Петербурга. Конструктивная критика, полезные рекомендации, актуальные новости и архивные материалы.



«Вороньи мысли»

Менее тысячи подписчиков

Урбанист, магистрант Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Данил Воронин публикует заметки о городской среде и личном опыте активизма.

«Петербуржец в ДепТрансе»

Менее тысячи подписчиков

Урбанист, транспортный эксперт Георгий Фролов пишет о проблемах и достижениях в сфере транспорта в Петербурге. Легко читать, а для наглядности есть таблицы и инфографика. Автор публикует посты редко, но метко.