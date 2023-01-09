8 новых книг по архитектуре и урбанистике

Капром, некрополи, современный Петербург, дворцы и парки Ораниенбаума: специально для «Собака.ru» сотрудник «Подписных изданий» Артем Макоян выбрал лучшие книги по архитектуре за 2022 год.
Даниил Веретенников, Александр Семенов, Гавриил Малышев «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга»
Иронично и со знанием дела! Капром — явление неоднозначное. Его принято критиковать, ругать, но на странницах этой книги архитектурый стиль оценивают конструктивно (и с любовью!). Авторы «Клизмы романтизма» рассказывают о самых отъявленных петербургских примерах капиталистического романтизма. Путеводитель состоит из пяти маршрутов по наследию 1990-2000-х на Васильевском и Безымянном островах, Выборгской и Петроградской сторонах, в Центральном и Южных районах. Есть и самые известные примеры — метро «Горьковская», Макдональдс у «Василеостровской» и ЖК «Аврора» — и менее популярное здание-«штрих-код» или «дубайский» Купчино. Удобно брать с собой на прогулку.
Александр Чепель «Архитектор Борис Гиршович»
Книга-биография о творчестве зодчего, который на рубеже XIX и XX веков сформировал образ Петербурга таким, каким мы его знаем. Были эклектичные и модерновые проекты с элементами барокко и рококо: Дом Бака, дом Березина, дом Хлебникова и особняк Ольги Серебряковой. Как он проектировал и формировал стиль — в монографии кандидата исторических наук Александра Чепеля, дополненной чертежами, кадрами с квадрокоптера и фотографиями интерьеров и экстерьеров.
Владимир Лисовский «Три века архитектуры Санкт-Петербурга. Книга 2: От клаcсики к модерну»
Эпохальный (и, кажется, самый авторитетный!) труд профессора Академии художеств Владимира Лисовского. Первый том был посвящен классическому Петербургу Деламота и Фельтена, Ринальди и Кваренги. Второй — наследию середины XIX века до 1917 года: классицизм, эклектизм, модерн и неоклассицизм и другие варианты ретроспективизма.
Анатолий Бахтиаров «Брюхо Петербурга»
Публицист, писатель, краевед и педагог Анатолий Бахтиаров рассказывает о Петербурге трудовом. Он описывает хозяйственный механизм, снабжавший город конца XIX века продовольствием, рабочей силой и материалами. Непричесанный быт ночлежек, столичных рынков, балаганов и городские гулянья переданы автором литературным языком. Труд прекрасно иллюстрирован. Манит и впечатляет, как хороший роман о рабочей стороне жизни города.
Анна Мартовицкая «Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. Путеводитель»
Исследование 126 зданий, возведенных в последние 30 лет в городе — во времена большей свободы, обилия частных заказчиков и творческих возможностей. Главный редактор архитектурного журнала «Speech» Анна Мартовицкая предлагает изучить маршруты по Адмиралтейскому, Центральному, Василеостровскому, Петроградскому, районам севера и северо-запада, юга и юго-востока. Архитектурный замысел каждого дома описан, представлен адрес и год постройки. Объекты пронумерованы и имеют QR-коды. Маршруты удобно выстроены, можно пройтись и посмотреть на каждое здание воочию.
Сергей Горбатенко «Архитектура Ораниенбаума»
Исследование о дворцах и парках Ораниенбаума. Архитектурные ансамбли города сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были отреставрированы. В Большом дворце, Китайском дворце, дворце Петра III, павильоне Катальной горки открыли музеи. Издание рассказывает в деталях о памятниках. Проиллюстрировано графическими материалами. Есть информация о придворных празднествах и театральных спектаклях.
Артем Рычков «Мемориальная пластика в некрополях Ленинграда – Санкт-Петербурга»
История города с неочевидно-любопытного ракурса. Кандидат искусствоведения Артем Рычков исследует надгробия и рассказывает об их скульптурной и архитектурной эволюции с XVII по XXI век. Кроме апостолов мемориальной пластики вроде Витали, Мартоса или Аникушина, Рычков уделяет внимание еще и тем, кому памятники посвящены. Много иллюстраций и справочных сведений — строго и эстетично.
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Татьяна Сонина «Залы Зимнего дворца»
Подробный обзор интерьеров Зимнего дворца. Мемуары, каталоги, данные аукционов позволили Татьяне Сониной воссоздать не просто историю и описание здания, но и историю в лицах, событиях и нравах. За каждой дверью скрывается кулуарный сюжет и памятное имя. Текст сопровожден иллюстрациями, историческими планами, поэтому его удобно читать не только подряд, но и выборочно.
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