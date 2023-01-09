8 новых книг по архитектуре и урбанистике

Даниил Веретенников, Александр Семенов, Гавриил Малышев «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга»

Иронично и со знанием дела! Капром — явление неоднозначное. Его принято критиковать, ругать, но на странницах этой книги архитектурый стиль оценивают конструктивно (и с любовью!). Авторы «Клизмы романтизма» рассказывают о самых отъявленных петербургских примерах капиталистического романтизма. Путеводитель состоит из пяти маршрутов по наследию 1990-2000-х на Васильевском и Безымянном островах, Выборгской и Петроградской сторонах, в Центральном и Южных районах. Есть и самые известные примеры — метро «Горьковская», Макдональдс у «Василеостровской» и ЖК «Аврора» — и менее популярное здание-«штрих-код» или «дубайский» Купчино. Удобно брать с собой на прогулку.

АСТ