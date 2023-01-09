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Урбанистика

8 новых книг по архитектуре и урбанистике

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Капром, некрополи, современный Петербург, дворцы и парки Ораниенбаума: специально для «Собака.ru» сотрудник «Подписных изданий» Артем Макоян выбрал лучшие книги по архитектуре за 2022 год. 

АСТ

Даниил Веретенников, Александр Семенов, Гавриил Малышев «Клизма романтизма. Путеводитель по постсоветской архитектуре Петербурга»

Иронично и со знанием дела! Капром — явление неоднозначное. Его принято критиковать, ругать, но на странницах этой книги архитектурый стиль оценивают конструктивно (и с любовью!). Авторы «Клизмы романтизма» рассказывают о самых отъявленных петербургских примерах капиталистического романтизма. Путеводитель состоит из пяти маршрутов по наследию 1990-2000-х на Васильевском и Безымянном островах, Выборгской и Петроградской сторонах, в Центральном и Южных районах. Есть и самые известные примеры — метро «Горьковская», Макдональдс у «Василеостровской» и ЖК «Аврора» — и менее популярное здание-«штрих-код» или «дубайский» Купчино. Удобно брать с собой на прогулку. 

АСТ

«Пропилеи»

Александр Чепель «Архитектор Борис Гиршович»

Книга-биография о творчестве зодчего, который на рубеже XIX и XX веков сформировал образ Петербурга таким, каким мы его знаем. Были эклектичные и модерновые проекты с элементами барокко и рококо: Дом Бака, дом Березина, дом Хлебникова и особняк Ольги Серебряковой. Как он проектировал и формировал стиль — в монографии кандидата исторических наук Александра Чепеля, дополненной чертежами, кадрами с квадрокоптера и фотографиями интерьеров и экстерьеров.

«Пропилеи»

«Коло»

Владимир Лисовский «Три века архитектуры Санкт-Петербурга. Книга 2: От клаcсики к модерну»

Эпохальный (и, кажется, самый авторитетный!) труд профессора Академии художеств Владимира Лисовского. Первый том был посвящен классическому Петербургу Деламота и Фельтена, Ринальди и Кваренги. Второй — наследию середины XIX века до 1917 года: классицизм, эклектизм, модерн и неоклассицизм и другие варианты ретроспективизма. 

«Коло»

«Центрполиграф»

Анатолий Бахтиаров «Брюхо Петербурга»

Публицист, писатель, краевед и педагог Анатолий Бахтиаров рассказывает о Петербурге трудовом. Он описывает хозяйственный механизм, снабжавший город конца XIX века продовольствием, рабочей силой и материалами. Непричесанный быт ночлежек, столичных рынков, балаганов и городские гулянья переданы автором литературным языком. Труд прекрасно иллюстрирован. Манит и впечатляет, как хороший роман о рабочей стороне жизни города. 

«Центрполиграф»

«Пропилеи»

Анна Мартовицкая «Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. Путеводитель»

Исследование 126 зданий, возведенных в последние 30 лет в городе — во времена большей свободы, обилия частных заказчиков и творческих возможностей. Главный редактор архитектурного журнала «Speech» Анна Мартовицкая предлагает изучить маршруты по Адмиралтейскому, Центральному, Василеостровскому, Петроградскому, районам севера и северо-запада, юга и юго-востока. Архитектурный замысел каждого дома описан, представлен адрес и год постройки. Объекты пронумерованы и имеют QR-коды. Маршруты удобно выстроены, можно пройтись и посмотреть на каждое здание воочию. 

«Пропилеи»

«Историческая иллюстрация»

Сергей Горбатенко «Архитектура Ораниенбаума»

Исследование о дворцах и парках Ораниенбаума. Архитектурные ансамбли города сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были отреставрированы. В Большом дворце, Китайском дворце, дворце Петра III, павильоне Катальной горки открыли музеи. Издание рассказывает в деталях о памятниках. Проиллюстрировано графическими материалами. Есть информация о придворных празднествах и театральных спектаклях.

«Историческая иллюстрация»

«БуксМАрт»

Артем Рычков «Мемориальная пластика в некрополях Ленинграда – Санкт-Петербурга»

История города с неочевидно-любопытного ракурса. Кандидат искусствоведения Артем Рычков исследует надгробия и рассказывает об их скульптурной и архитектурной эволюции с XVII по XXI век. Кроме апостолов мемориальной пластики вроде Витали, Мартоса или Аникушина, Рычков уделяет внимание еще и тем, кому памятники посвящены. Много иллюстраций и справочных сведений — строго и эстетично.

«БуксМАрт»

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«Арка»

Татьяна Сонина «Залы Зимнего дворца»

Подробный обзор интерьеров Зимнего дворца. Мемуары, каталоги, данные аукционов позволили Татьяне Сониной воссоздать не просто историю и описание здания, но и историю в лицах, событиях и нравах. За каждой дверью скрывается кулуарный сюжет и памятное имя. Текст сопровожден иллюстрациями, историческими планами, поэтому его удобно читать не только подряд, но и выборочно. 

«Арка»

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